Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

Поїзд Покровськ – Львів

Потяг Покровськ – Львів курсуватиме 10 лютого.

Про це повідомили на сайті Укрзалізниці

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

Проте в Укрзалізниці наголошують, що час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.

Нагадаємо, ми раніше писали що, через ракетну атаку рф в Україні затримуються 11 потягів.