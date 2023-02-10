Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова
10 лютого 2023 13:48
Поїзд Покровськ – Львів
Потяг Покровськ – Львів курсуватиме 10 лютого.
Про це повідомили на сайті Укрзалізниці
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Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
Проте в Укрзалізниці наголошують, що час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.
Нагадаємо, ми раніше писали що, через ракетну атаку рф в Україні затримуються 11 потягів.