Главная Львов Укрзализныця запускает дополнительные поезда — какие направления

Укрзализныця запускает дополнительные поезда — какие направления

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 17:31
Дополнительные поезда через Львов на осень - что известно
Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ

Укрзализныця объявила о запуске пяти дополнительных поездов. Они будут курсировать по разным направлениям Украины уже этой осенью.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в среду, 20 августа.

Что известно о дополнительных поездах

Дополнительные рейсы призваны облегчить путешествия украинцев в пиковые дни и обеспечить больше мест для поездок в популярных направлениях.

Так, поезд №249/250 будет соединять Киев и Львов с отправлениями 27 и 28 августа. В те же дни будет курсировать и маршрут №220/219 между Киевом и Днепром, а также 25, 30 и 31 августа.

Для желающих посетить Трускавец в сентябре-октябре предусмотрен поезд №159/160, который будет отправляться из Киева и Трускавца в более чем десять дат: с 1 сентября и до 5 октября.

Частые рейсы появятся и на участке Чоп — Львов. Поезд №218/217 будет курсировать почти через день в течение сентября.

Кроме того, с 1 сентября начнет движение дополнительный поезд №284/283 Ужгород — Киев. Он будет курсировать через день до начала нового графика движения в 2026 году. В столице его расписание будет подстроено под скоростные поезда харьковского и днепровского направлений, что позволит пассажирам удобнее пересаживаться на западные рейсы в случае отсутствия билетов на нужную дату.

Напомним, Укрзализныця блокирует аккаунты с подозрительной активностью для борьбы с перекупами. Некоторые граждане массово выкупали места, чем вызывали дефицит свободных мест. Но компания старается минимизировать риски для пассажиров.

Также мы писали, что в августе спрос на билеты Укрзализныци достиг рекорда — места разбирают за несколько часов. Дефицит вызвали перекупы, бронирование под спецпотребности и уменьшение количества вагонов из-за повреждения инфраструктуры.

Укрзализныця Львов осень поезда поезд
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
