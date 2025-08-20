Відео
Головна Львів Укрзалізниця запускає п'ять додаткових поїздів — які напрямки

Укрзалізниця запускає п'ять додаткових поїздів — які напрямки

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 17:31
Додаткові поїзди через Львів на осінь - що відомо
Поїзд "Укрзалізниці". Фото: УЗ

"Укрзалізниця" оголосила про запуск п’яти додаткових поїздів. Вони курсуватимуть різними напрямками України вже цієї осені.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці у середу, 20 серпня.

Читайте також:
Укрзалізниця запускає п'ять додаткових поїздів — які напрямки - фото 1
Пост Укрзалізниці. Фото: скриншот

Що відомо про додаткові поїзди 

Додаткові рейси покликані полегшити подорожі українців у пікові дні та забезпечити більше місць для поїздок у популярних напрямках.

Так, поїзд №249/250 сполучатиме Київ і Львів із відправленнями 27 та 28 серпня. У ті ж дні курсуватиме й маршрут №220/219 між Києвом і Дніпром, а також 25, 30 та 31 серпня.

Для охочих відвідати Трускавець у вересні-жовтні передбачений поїзд №159/160, який вирушатиме з Києва та Трускавця у понад десять дат: з 1 вересня і до 5 жовтня.

Часті рейси з’являться й на ділянці Чоп — Львів. Поїзд №218/217 курсуватиме майже через день упродовж вересня.

Окрім того, з 1 вересня розпочне рух додатковий поїзд №284/283 Ужгород — Київ. Він курсуватиме через день до початку нового графіка руху у 2026 році. У столиці його розклад буде підлаштований під швидкісні поїзди харківського та дніпровського напрямків, що дозволить пасажирам зручніше пересідати на західні рейси у разі відсутності квитків на потрібну дату.

Нагадаємо, Укрзалізниця блокує акаунти з підозрілою активністю для боротьби з перекупами. Деякі громадяни масово викуповували місця, чим спричиняли дефіцит вільних місць. Але компанія намагається мінімізувати ризики для пасажирів.

Також ми писали, що в серпні попит на квитки Укрзалізниці досяг рекорду — місця розбирають за кілька годин. Дефіцит спричинили перекупи, бронювання під спецпотреби та зменшення кількості вагонів через пошкодження інфраструктури.

Укрзалізниця Львів осінь поїзди потяг
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
