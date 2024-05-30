Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Львова в Карпаты — какой будет график

Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

В ближайшие выходные, 1 и 2 июня, Укрзализныця запустит из Львова в Карпаты "горный шаттл". Поезд будет курсировать в Яремче, Татарово — Буковель, Ворохту и Рахов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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В частности, поезд №816 Львов-Ворохта будет отправляться из Львова 31 мая и 1 июня в 15:52.

Далее он будет следовать по такому расписанию:

Ивано-Франковск 17:39 — 17:43;

Яремче 19:10 — 19:14;

Татаров — Буковель 19:39 — 19:41;

Ворохта 19:52.

Уже 2 июня у поезда будет маршрут из Ворохты в Рахов:

Ворохта 19:52 — 19:56;

Ясиня 20:34 — 20:36;

Квасы 20:59 — 21:01;

Рахов 21:19.

Из Рахова во Львов поезд №815 отправится 2 июня в 03:48 и будет следовать по такому маршруту:

Квасы 04:07 — 04:09;

Ясиня 04:31 — 04:33;

Ворохта 05:12 — 05:18;

Татаров — Буковель 05:28 — 05:30;

Яремче 06:03 — 06:07;

Ивано-Франковск 07:50 — 07:55.

Во Львов поезд прибудет в 10:07.

Также поезд будет останавливаться на станциях Ходоров, Янтарь, Галич, Делятин, Микуличин, а в дни курсирования в Рахов — на станциях Вороненко, Лазещина, Свидовец, Билин.

Приобрести билеты можно в приложении Укрзализныци или же по ссылке.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця с 9 июня ускорит поезд из Киева в Варшаву. Время поездки удалось сократить на 1 час 23 минуты. Продажа билетов по обновленному графику уже началась.

Напомним, Укрзализныця восстановила прямое железнодорожное сообщение Киев — Славутич. Теперь здесь будет курсировать современный модернизированный электропоезд.