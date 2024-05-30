Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Львова в Карпаты — какой будет график
В ближайшие выходные, 1 и 2 июня, Укрзализныця запустит из Львова в Карпаты "горный шаттл". Поезд будет курсировать в Яремче, Татарово — Буковель, Ворохту и Рахов.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Укрзализныця запускает новый поезд
В частности, поезд №816 Львов-Ворохта будет отправляться из Львова 31 мая и 1 июня в 15:52.
Далее он будет следовать по такому расписанию:
- Ивано-Франковск 17:39 — 17:43;
- Яремче 19:10 — 19:14;
- Татаров — Буковель 19:39 — 19:41;
- Ворохта 19:52.
Уже 2 июня у поезда будет маршрут из Ворохты в Рахов:
- Ворохта 19:52 — 19:56;
- Ясиня 20:34 — 20:36;
- Квасы 20:59 — 21:01;
- Рахов 21:19.
Из Рахова во Львов поезд №815 отправится 2 июня в 03:48 и будет следовать по такому маршруту:
- Квасы 04:07 — 04:09;
- Ясиня 04:31 — 04:33;
- Ворохта 05:12 — 05:18;
- Татаров — Буковель 05:28 — 05:30;
- Яремче 06:03 — 06:07;
- Ивано-Франковск 07:50 — 07:55.
Во Львов поезд прибудет в 10:07.
Также поезд будет останавливаться на станциях Ходоров, Янтарь, Галич, Делятин, Микуличин, а в дни курсирования в Рахов — на станциях Вороненко, Лазещина, Свидовец, Билин.
Приобрести билеты можно в приложении Укрзализныци или же по ссылке.
Ранее мы сообщали, что Укрзализныця с 9 июня ускорит поезд из Киева в Варшаву. Время поездки удалось сократить на 1 час 23 минуты. Продажа билетов по обновленному графику уже началась.
Напомним, Укрзализныця восстановила прямое железнодорожное сообщение Киев — Славутич. Теперь здесь будет курсировать современный модернизированный электропоезд.
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