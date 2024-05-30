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Укрзалізниця запустила додатковий потяг зі Львова до Карпат — який буде графік

30 травня 2024 11:11
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Укрзалізниця запустила додатковий потяг зі Львова до Карпат — який буде графік
Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Найближчими вихідними, 1 та 2 червня, Укрзалізниця запустить зі Львова до Карпат "гірський шатл". Потяг курсуватиме до Яремча, Татарова — Буковеля, Ворохти та Рахова.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Зокрема, поїзд №816 Львів — Ворохта вирушатиме зі Львова 31 травня та 1 червня о 15:52.

Далі він йтиме за таким розкладом:

  • Івано-Франківськ 17:39 — 17:43;
  • Яремче 19:10 — 19:14;
  • Татарів — Буковель 19:39 — 19:41;
  • Ворохта 19:52.

Вже 2 червня поїзд матиме маршрут з Ворохти до Рахова:

  • Ворохта 19:52 — 19:56;
  • Ясіня 20:34 — 20:36;
  • Кваси 20:59 — 21:01;
  • Рахів 21:19.

З Рахова до Львова поїзд №815 відправиться 2 червня о 03:48 і їхатиме за таким маршрутом:

  • Кваси 04:07 — 04:09;
  • Ясіня 04:31 — 04:33;
  • Ворохта 05:12 — 05:18;
  • Татарів — Буковель 05:28 — 05:30;
  • Яремче 06:03 — 06:07;
  • Івано-Франківськ 07:50 — 07:55.

До Львова поїзд прибуде о 10:07.

Також потяг зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин, а у дні курсування до Рахова на станціях Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин.

Придбати квитки можна у додатку Укрзалізниці або ж за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця з 9 червня прискорить поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини. Продаж квитків за оновленим графіком вже розпочався.

Нагадуємо, Укрзалізниця відновила пряме залізничне сполучення Київ — Славутич. Віднині тут курсуватиме сучасний модернізований електропоїзд.

Укрзалізниця
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Карпати
транспорт
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