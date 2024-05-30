Укрзалізниця запустила додатковий потяг зі Львова до Карпат — який буде графік

Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Найближчими вихідними, 1 та 2 червня, Укрзалізниця запустить зі Львова до Карпат "гірський шатл". Потяг курсуватиме до Яремча, Татарова — Буковеля, Ворохти та Рахова.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Зокрема, поїзд №816 Львів — Ворохта вирушатиме зі Львова 31 травня та 1 червня о 15:52.

Далі він йтиме за таким розкладом:

Івано-Франківськ 17:39 — 17:43;

Яремче 19:10 — 19:14;

Татарів — Буковель 19:39 — 19:41;

Ворохта 19:52.

Вже 2 червня поїзд матиме маршрут з Ворохти до Рахова:

Ворохта 19:52 — 19:56;

Ясіня 20:34 — 20:36;

Кваси 20:59 — 21:01;

Рахів 21:19.

З Рахова до Львова поїзд №815 відправиться 2 червня о 03:48 і їхатиме за таким маршрутом:

Кваси 04:07 — 04:09;

Ясіня 04:31 — 04:33;

Ворохта 05:12 — 05:18;

Татарів — Буковель 05:28 — 05:30;

Яремче 06:03 — 06:07;

Івано-Франківськ 07:50 — 07:55.

До Львова поїзд прибуде о 10:07.

Також потяг зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин, а у дні курсування до Рахова на станціях Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин.

Придбати квитки можна у додатку Укрзалізниці або ж за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця з 9 червня прискорить поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини. Продаж квитків за оновленим графіком вже розпочався.

Нагадуємо, Укрзалізниця відновила пряме залізничне сполучення Київ — Славутич. Віднині тут курсуватиме сучасний модернізований електропоїзд.