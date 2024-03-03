Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Киева во Львов — известно расписание

Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Киев — Львов на предстоящие выходные. Отправление из столицы в 14:58, прибытие во Львов в 20:56. Отправление в обратном направлении — в 08:05, прибытие в Киев — в 14:10.

Об этом сообщили в Укрзализныце в воскресенье, 3 марта.

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"Укрзализныця назначает дополнительный скоростной поезд №741/742 Киев — Львов на предстоящий уикенд. Отправление из столицы в 14:58, прибытие во Львов в 20:56, отправление в обратном направлении — в 08:05, прибытие в Киев — в 14: 10", — говорится в сообщении.

"Билеты уже в приложении, поэтому самое время планировать путешествие!" — говорится в сообщении.

В Укрзализныце также сообщили, свой первый рейс выполнил новый поезд №295/296 Харьков-Днепр. Он прибыл по графику, как и остальные утренние поезда дальнего сообщения.

"Железно совмещаем города-миллионники по всей стране", — отметили в Укрзализныце.

Ранее мы сообщали, что в Украине в марте запустили новый поезд "Чоп — Прага". Это будет прямое сообщение со столицей Чехии. В настоящее время в этой стране находится очень много украинских беженцев.

В Укрзализныце создали еще четыре дополнительных санитарных вагона для нужд Вооруженных сил Украины. Они уже выведены на железнодорожные пути.