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Укрзалізниця запустила додатковий поїзд з Києва до Львова — відомий розклад

3 березня 2024 14:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Укрзалізниця запустила додатковий поїзд з Києва до Львова — відомий розклад
Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Київ — Львів на майбутні вихідні. Відправка зі столиці о 14:58, прибуття до Львова о 20:56. Відправка в зворотному напрямку — о 08:05, прибуття до Києва — о 14:10.

Про це повідомили в Укрзалізниці у неділю, 3 березня.

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Пост Укрзалізниці. Фото: скриншот

Укрзалізниця запустила новий потяг

"Укрзалізниця призначає додатковий швидкісний поїзд №741/742 Київ — Львів на майбутній вікенд. Відправка зі столиці о 14:58, прибуття до Львова о 20:56, відправка в зворотному напрямку — о 08:05, прибуття до Києва — о 14:10", — говориться у повідомленні.

"Квитки вже у застосунку, тож саме час планувати подорож!", — говориться у повідомленні.

В Укрзалізниці також повідомили, свій перший рейс виконав новий поїзд №295/296 Харків — Дніпро. Він прибув за графіком, як і решта ранкових поїздів далекого сполучення. 

"Залізно поєднуємо міста-мільйонники по всій країні", — зазначили в Укрзалізниці.

Раніше ми повідомляли, що в Україні у березні запустили новий потяг "Чоп — Прага". Це буде пряме сполучення зі столицею Чехії. Наразі у цій країні перебуває дуже багато українських біженців.

В Укрзалізниці створили ще чотири додаткові санітарні вагони для потреб Збройних сил України. Вони вже виведені на залізничні колії.

Київ
Укрзалізниця
Львів
Україна
залізниця

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