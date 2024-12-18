Укрзализныця назначила региональный поезд из Львова — детали

Укрзализныця запустила поезд из Львова в один из городов Украины
Украинский железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" назначил новый региональный поезд. Он будет курсировать в направлении Львов — Черновцы.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в среду, 18 декабря.
Рейс Львов — Черновцы
В компании отметили, что региональный поезд был запущен для удобства пассажиров. Он будет курсировать по маршруту Черновцы — Львов — Черновцы в такие даты:
- декабрь: 21-25, 27-31;
- январь: 1, 4, 5, 7, 8, 10-15, 18-20, 22, 24-29.
Продажа билетов будет открыта за пять суток до даты отправления. О дальнейшем курсировании поезда Укрзализныця сообщит позже.
Напомним, 15 декабря из Чопа отправился первый рейс "Укрзализныци" в Братиславу.
Также мы писали, что Укрзализныця временно отменила курсирование ряда поездов с 15 декабря по 13 января.
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