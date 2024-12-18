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Укрзалізниця запустила потяг зі Львова до одного з міст України

18 грудня 2024 12:31
Євгенія Брюховецька - редактор
Укрзалізниця призначила регіональний потяг з Львова — деталі
Потяг на вокзалі у Львові. Ілюстративне фото: lviv.vgorode.ua
Євгенія Брюховецька - редактор

Український залізничний перевізник "Укрзалізниця" призначила новий регіональний потяг. Він курсуватиме у напрямку Львів — Чернівці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у середу, 18 грудня.

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В компанії зазначили, що регіональний поїзд запустили для зручності пасажирів. Він курсуватиме за маршрутом Чернівці — Львів — Чернівці у такі дати:

  • грудень: 21-25, 27-31;
  • січень: 1, 4, 5, 7, 8, 10-15, 18-20, 22, 24-29.

Продаж квитків буде відкритий за п'ять діб до дати відправлення. Про подальше курсування поїзда Укрзалізниця повідомить пізніше.

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Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, 15 грудня з Чопа вирушив перший рейс "Укрзалізниці" до Братислави.

Також ми писали, що Укрзалізниця тимчасово скасувала курсування низки поїздів з 15 грудня до 13 січня.

Укрзалізниця Львів Чернівці поїзди потяг

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