Укрзалізниця призначила регіональний потяг з Львова — деталі

Потяг на вокзалі у Львові. Ілюстративне фото: lviv.vgorode.ua

Український залізничний перевізник "Укрзалізниця" призначила новий регіональний потяг. Він курсуватиме у напрямку Львів — Чернівці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у середу, 18 грудня.

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В компанії зазначили, що регіональний поїзд запустили для зручності пасажирів. Він курсуватиме за маршрутом Чернівці — Львів — Чернівці у такі дати:

грудень: 21-25, 27-31;

січень: 1, 4, 5, 7, 8, 10-15, 18-20, 22, 24-29.

Продаж квитків буде відкритий за п'ять діб до дати відправлення. Про подальше курсування поїзда Укрзалізниця повідомить пізніше.

Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, 15 грудня з Чопа вирушив перший рейс "Укрзалізниці" до Братислави.

Також ми писали, що Укрзалізниця тимчасово скасувала курсування низки поїздів з 15 грудня до 13 січня.