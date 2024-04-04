Обломок вражеской ракеты лишил части лица - история женщины из Рубежного, которую лечат во Львове

Пациентка Наталья Аполькова. Фото: Новини.LIVE

"Я запретила внукам меня посещать, потому что я была как из фильма ужасов", — делится воспоминаниями Наталья Аполькова. Наталья родилась в Хмельницкой области, но всю жизнь провела в Луганской области — в городе Рубежное, где вышла замуж и работала. Там она и застала полномасштабное вторжение.

О том, как получила тяжелое ранение от вражеского обстрела, едва не осталась без лица и руки, как эвакуировалась из Рубежного и о чем мечтает сегодня, — читайте в материале Новини.LIVE

Наталья Аполькова. Фото: Новини.LIVE

— В Рубежном я вышла замуж, окончила машиностроительный институт, работала инженером-конструктором. Это был день, когда шли бои за каждый дом. В нашем городе стояли наши ребята и БТР, а русские наступали. И вот такое произошло, 24 марта 2022 ракета разорвалась над моей головой, я получила очень тяжелое ранение, почти была без руки.

— Меня отбросило взрывной волной, а обломки посекли всю верхнюю часть тела. Остались целыми только уши и глаза. И когда это все произошло, я понимала, когда ты захлебываешься собственной кровью, ты понимаешь, что тебе уже никто не может помочь — я попрощалась со всей семьей. Но сестра побежала к нашим ребятам и они подогнали "жигуля". Ребята рискнули нас увезти.

Наталья Аполькова с врачами. Фото: Новини.LIVE

— Мы ехали по заминированным улицам в местную больницу. Но когда доехали, увидели черные окна больницы. На месте находился хирург со своей семьей. Но ни света, ни воды, ничего не было. Меня положили на какую-то кровать. Врач единственное, что мог сделать, это дезинфектором обработал себе руку и мне поставил капельницу. И говорит: "Лицо шить нельзя, потому что оно все обожжено". И с упаковкой обезболивающих мы ехали в Ровно.

Наталья Аполькова. Фото: Новини.LIVE

— Уже там меня выхаживали, делали все необходимые операции на руке и лице. Полноценную операцию мне сделали на седьмой день после ранения. Руку мне спасли, я могу самостоятельно ею все делать. Лицо — сами видите. Есть еще над чем работать.

— У меня есть два сына и четверо внуков. Двое старших, а двое еще совсем маленькие. И такую бабушку увидеть, так испугаться можно было — это же фильм ужасов на лице. Я просила, чтобы меньших внуков ко мне не приводили, они увидели меня уже после энной операции.

Наталья Аполькова с врачами. Фото: Новини.LIVE

— С момента травмы прошло почти два года. Я узнала о проекте "(Не) До красоты" в центре "Несокрушимые", который реализуется во Львове, и обратилась за помощью. Мне сделали реконструкцию носа и челюсти. Впереди еще шлифовка шрамов.

— Наверное, как и все, я мечтаю о мире на нашей земле, а для себя как для женщины — хочу как можно быстрее прийти в норму, выглядеть красиво и жить дальше нормальной жизнью.

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