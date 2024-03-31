Історія бійця, який втратив дві ноги та частину руки

Військовий Василь Курилович. Фото: Новини.LIVE

Василь Курилович, родом із Тернопільщини, до 24 лютого працював лісником. Коли почалось повномасштабне вторгнення, долучився до місцевої самооборони, а згодом мобілізувався та став кулеметником.

Про те, як вступив в лави ЗСУ, отримав поранення, проходить реабілітацію та як чекає на нові "ноги термінатора", — читайте в матеріалі Новини.LIVE

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— Я працював лісником, займався вирощуванням лісу, збереженням його для наступних поколінь. У мене є дружина та двоє дітей. Також я вирощую декоративні рослини для озеленення будинків.

— Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми із сімʼєю були в нашому селі. Там я долучився до самооборони, хоча хотів йти добровольцем, але сімʼя була проти.

Пройшов ВЛК та пішов воювати

— На державній роботі потрібно було пройти ВЛК і вже після комісії мені сказали, що я придатний до служби. І в мене була законна підстава йти воювати.

Василь Курилович в реабілітаційному центрі. Фото: Новини.LIVE

— Коли я мав на руках повістку, я підійшов в одну із бригад Нацгвардії. Тоді як раз формувалася бригада наступу, так я потрапив в "Червону калину".

Втратив обидві ноги та частину руки

— Бойові дії ми проводили в контрнаступі на Запорізькому напрямку. Ми виходили з позицій, я виходив крайнім, і на мене прилетів дрон камікадзе. Я отримав травму одразу двох ніг та правої руки.

Військовий Василь Курилевич. Фото: Новини.LIVE

— Побратими мої повернулися за мною, наклали мені турнікети, але забрати мене не могли, бо сильно крило мінометами. Це було 2 жовтня 2023 року. Вже в госпіталі мені ампутували дві ноги, руку зберегли, тільки два пальці в запорізьких степах загубились.

"Втрата кінцівки — це не втрата життя"

— Коли я лежав в окопі й чекав евакуаційну групу, тоді ще зрозумів, що мені неможливо зберегти кінцівки. Але я зрозумів, що втрата кінцівки — це не втрата життя. Тепер 21 століття, в нас можуть бути ноги як в "термінатора".

— І вже тут я навчусь заново ходити. В залі активно займаюсь: на тренажерах, штангах, підтягуюсь на руках. В мене тяжке поранення, тому мені потрібні біонічні протези.

"Захищати свою країну — це обов'язок кожного"

— Війни бояться всі і я боявся. Будь-який вихід на позицію — це є страх, але страхом можна навчитися володіти. Відстоювати свою державу, це є обов'язок кожного українця. Так що хлопці, беріться за розум, поборіть страх і захищайте свою країну.

Нагадаємо, ми раніше писали, як командир взводу 241 бригади відновлюється у Львові після ампутації кінцівки.

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