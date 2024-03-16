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Пережив клінічну смерть та ампутацію — історія військового, який відновлюється у Львові

16 березня 2024 06:33
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Марта Байдака
Журналіст
Історія військового, який втратив кінцівку та пережив клінічну смерть
Військовий Олесь Скоченко. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

За два роки повномасштабної війни в Україні реабілітацію у Львові пройшли понад 5 тисяч українців.  А за останній рік  у майстерні протезування Національного реабілітаційного центру "Незламні" виготовили 215 протезів. Один із таких протезів отримав український захисник з Києва Олесь Скоченко.

Історія реабілітації українського захисника

Про те, де отримав поранення та як відновлюється після ампутації кінцівки, Новини.LIVE розповів командир взводу 241 бригади  Олесь Скоченко. 

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Коли почалось повномасштабне вторгнення, Олесь Скоченко був за кордоном. Він повернувся в Україну і пішов до війська. 

"Коли повернувся в Україну, перше, що зробив — пішов до військкомату. Спочатку були блокпости, потім місяць навчання на полігоні, а далі поїхав в Соледар через Бахмут. Далі — на Куп'янськ", — розповідає Олесь.

Олесь Скоченко під час реабілітації. Фото: Новини.LIVE
Олесь Скоченко під час реабілітації. Фото: Новини.LIVE

У боях під Куп’янськом в листопаді минулого року військовий отримав важке поранення й ампутацію кінцівки. Був у стані клінічної смерті, але лікарі реанімували захисника.

Олесь Скоченко з реабілітологом. Фото: Новини.LIVE
Олесь Скоченко з реабілітологом. Фото: Новини.LIVE

"Під Куп'янськом недовго пробув, на другому виході, буквально на другий день, отримав травму. Через різні нюанси евакуація затягнулась, тому воно було десь на межі. Була клінічна смерть, досить довга реанімація, але я з неї таки вийшов", — ділиться спогадами  військовий.

Чоловік розповідає, сьогодні вже нічого не боїться, натомість радіє позитивним моментам. 

"Можливо, це пафосно звучить, але ніяких страхів нема. Я вже наче відбоявся, що там далі буде, ця невідомість взагалі не лякала. Якщо отак от виходити з такої позиції, що все погано, то потім такі дрібні позитивні моменти, які я тут побачив,  певною мірою  надихають", —  каже Олесь.

Як розповідає Скоченко, сьогодні на протезі ще твердо не стоїть, але в майбутньому хоче, адже має мрію. 

"На протезі я ще не відчуваю себе, як  на двох ногах. Чесно кажучи, на милицях поки що себе впевненіше відчуваю. Ми їздили в академію боксу Андрія Котельника, тут, у Львові, й один із хлопців на рингу таке показав, що якби не було видно там штучну кінцівку, то ніхто б не сказав, що щось там не так. Тому я також хотів би так боксувати", — говорить військовий. 

Олесь Скоченко взалі для реаілітації. Фото: Новини.LIVE
Олесь Скоченко в залі для реабілітації. Фото: Новини.LIVE

Після Перемоги український захисник хотів би подорожувати, але зараз, після відновлення, хоче повернутися на фронт.

"Я хотів би подорожувати, потім, після війни. Але війна ще не закінчилась і немає чого думати про цивільне життя. Поки що це питання життя і смерті, в тому числі й для мене",  — додає Олесь. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові відбувся мітинг родичів військовослужбовців, які понад 18 місяців перебувають на службі Збройних сил України та Національної гвардії України.

Також ми раніше писали, що працівники ТЦК у Львові  заштовхували чоловіка в автобус.

Київ
війна
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Львів
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