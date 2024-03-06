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У Львові провідник не пускав у вагон жінок, бо вважав, що першим повинен зайти чоловік

6 березня 2024 00:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові провідник не пускав у вагон жінок, бо вважав, що першим повинен зайти чоловік
Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові провідник не пускав у вагон жінок, бо вважав, що "першим має зайти чоловік". Інцидент стався під час посадки на потяг до Запоріжжя.

Про це повідомила поетеса та військовослужбовиці Ірина Бобик у Facebook.

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Провідник не пускав у вагон жінок

Бобик розповіла, коли вона повідомила, що є військовою, тоді провідник зрештою пропустив жінок у вагон.

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Провідник, який не пускав жінок у вагон. Фото: facebook.com/irunabobyk/

"Суть ситуації: сьогодні у Львові, при посадці пасажирів у поїзд ''Львів-Запоріжжя" 128 ЛБ НШ пан провідник, Ковбасюк Петро Петрович, відмовлявся розпочинати посадку пасажирок у вагон, аргументуючи, що першим має зайти чоловік-пасажир (чоловіка не було, і гурт пасажирок чекав на пероні). На мої спроби вирішити ситуацію мирно (я нагадала пану провіднику, що 21 століття надворі, і що жінки теж люди) пан провідник не реагував. Лише мої аргументи, що я діюча військовослужбовиця, подіяли, і він зрештою пропустив нас у вагон", — розповіла військовослужбовиця.

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Допис Бобик. Фото: скриншот

Як відреагували в Укрзалізниці

В Укрзалізниці попросили вибачення перед Іриною за інцидент і запевнили, що дотримуються принципу рівності пасажирів.

"Ми обов'язково привернемо увагу працівників до ситуації та проведемо процес перевиховання, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому. Ми не забобонні і серйозно ставимося до цього випадку і зобов'язуємося ретельно розглянути цю ситуацію та вжити необхідних заходів", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Київ — Львів на майбутні вихідні. Відправка зі столиці о 14:58, прибуття до Львова о 20:56. Відправка в зворотному напрямку — о 08:05, прибуття до Києва — о 14:10.

Також очільник правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Лященко заявив, що тарифи на внутрішні перевезення залишаться незмінними. За його словами, йдеться про пасажирські та вантажні транспортування.

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