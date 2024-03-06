Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Во Львове проводник не пускал в вагон женщин, считая, что "первым должен зайти мужчина". Инцидент произошел во время посадки на поезд в Запорожье.

Об этом сообщила поэт и военнослужащая Ирина Бобик в Facebook.

Читайте также:

Проводник не пускал в вагон женщин

Бобик рассказала, когда она сообщила, что военная, тогда проводник в конце концов пропустил женщин в вагон.

Проводник, не пускавший женщин в вагон. Фото: facebook.com/irunabobyk/

"Суть ситуации: сегодня во Львове, при посадке пассажиров в поезд ''Львов-Запорожье" 128 ЛБ НШ проводник, Ковбасюк Петр Петрович, отказывался начинать посадку пассажирок в вагон, аргументируя, что первым должен зайти мужчина-пассажир (мужчины не было, и группа пассажирок ждала на перроне). На мои попытки решить ситуацию мирно (я напомнила проводнику, что 21 век на дворе, и что женщины тоже люди) проводник не реагировал. Только мои аргументы, что я действующая военнослужащая, подействовали, и он в конце концов пропустил нас в вагон", — рассказала военнослужащая.

Пост Бобик. Фото: скриншот

Как отреагировали в Укрзализныце

В Укрзализныце попросили прощения перед Ириной за инцидент и заверили, что придерживаются принципа равенства пассажиров.

"Мы обязательно привлечем внимание работников к ситуации и проведем процесс перевоспитания, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Мы не суеверны и серьезно относимся к этому случаю и обязуемся тщательно рассмотреть эту ситуацию и принять необходимые меры", — говорится в сообщении.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Киев — Львов на предстоящие выходные. Отправка из столицы в 14:58, прибытие во Львов в 20:56. Отправка в обратном направлении — в 08:05, прибытие в Киев — в 14:10.

Также глава правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил, что тарифы на внутренние перевозки останутся неизменными. По его словам, речь идет о пассажирских и грузовых транспортировках.