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Пережил клиническую смерть и ампутацию — история военного, восстанавливающегося во Львове

16 марта 2024 06:33
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Марта Байдака
Журналист
История военного, потерявшего концовку и пережившего клиническую смерть
Военный Олесь Скоченко. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

За два года полномасштабной войны в Украине реабилитацию во Львове прошли более пяти тысяч украинцев. А за последний год  в мастерской протезирования Национального реабилитационного центра "Незламні" изготовили 215 протезов. Один из таких протезов получил украинский защитник из Киева Олесь Скоченко.

История реабилитации украинского защитника

О том, где получил ранение и как восстанавливается после ампутации конечности, Новини.LIVE рассказал командир взвода 241 бригады Олесь Скоченко. 

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Когда началось полномасштабное вторжение, Олесь Скоченко был за границей. Он вернулся в Украину и пошел в армию.

"Когда вернулся в Украину, первое, что сделал — пошел в военкомат. Сначала были блокпосты, потом месяц обучения на полигоне, а дальше поехал в Соледар через Бахмут. Дальше — на Купянск", — рассказывает Олесь.

Олесь Скоченко во время реабилитации. Фото: Новости.
Олесь Скоченко во время реабилитации. Фото: Новини.LIVE

В боях под Купянском в ноябре прошлого года военный получил тяжелое ранение и ампутацию конечности, пережил клиническую смерть.

Олесь Скоченко с реабилитологом. Фото: Новости.
Олесь Скоченко с реабилитологом. Фото: Новини.LIVE

"Под Купянском недолго пробыл, на втором выходе, буквально на второй день, получил травму. Из-за разных нюансов эвакуация затянулась, поэтому оно было где-то на грани. Была клиническая смерть, достаточно долгая реанимация, но я из нее таки вышел", — делится воспоминаниями военный.

Мужчина рассказывает, сегодня уже ничего не боится, зато радуется положительным моментам.

"Возможно, это пафосно звучит, но никаких страхов нет. Я уже словно отбоялся, что там дальше будет, эта неизвестность вообще не пугала. Если так вот исходить из такой позиции, что все плохо, то потом такие мелкие положительные моменты, которые я здесь увидел, в определенной степени вдохновляют",  — говорит Олесь.

Как рассказывает Скоченко, сегодня на протезе еще твердо не стоит, но в будущем хочет, поскольку есть мечта.

"На протезе я еще не чувствую себя как на двух ногах. Честно говоря, на костылях пока себя увереннее чувствую. Мы ездили в академию бокса Андрея Котельника, здесь, во Львове, и один из ребят на ринге такое показал, что если бы не было видно там искусственную конечность, никто бы не сказал, что что-то там не так. Поэтому я тоже хотел бы так боксировать", — говорит военный.

Олесь Скоченко взал для реаилитации. Фото: Новости.
Олесь Скоченко в зале реабилитации. Фото: Новини.LIVE

После Победы украинский защитник хотел бы путешествовать, но сейчас после восстановления хочет вернуться на фронт.

"Я хотел бы путешествовать, потом, после войны. Но война еще не закончилась, и нечего думать о гражданской жизни. Пока это вопрос жизни и смерти, в том числе и для меня", — добавляет Олесь.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове прошел митинг родственников военнослужащих, более 18 месяцев находящихся на службе Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины.

Также мы ранее писали, что работники ТЦК во Львове заталкивали мужчину в автобус.

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