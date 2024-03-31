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Потерял конечности, но не жизнь — история бойца, который учится заново ходить

31 марта 2024 20:46
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Марта Байдака
Журналист
История бойца, потерявшего две ноги и часть руки
Военный Василий Курилович. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Василий Курилович, родом из Тернопольской области, до 24 февраля работал лесником. Когда началось полномасштабное вторжение, присоединился к местной самообороне, а затем мобилизовался и стал пулеметчиком.

О том, как вступил в ряды ВСУ, получил ранение, проходит реабилитацию и, как ожидает новые "ноги терминатора", — читайте в материале Новини.LIVE

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История украинского защитника

— Я работал лесником, занимался выращиванием леса, сохраняя его для последующих поколений. У меня есть жена и двое детей. Также я выращиваю декоративные растения для озеленения домов.

— Когда началось полномасштабное вторжение мы с семьей были в нашей деревне. Там я присоединился к самообороне, хотя хотел идти добровольцем, но семья была против.

Прошел ВЛК и пошел воевать

— На государственной работе нужно было пройти ВЛК, и уже после комиссии мне сказали, что я годен к службе. И у меня было законное основание идти воевать.

Утратил конечности, но не потерял жизнь — история бойца, который учится заново ходить (видео) - фото 1
Василий Курилович в реабилитационном центре. Фото: Новини.LIVE

— Когда у меня была повестка, я подошел в одну из бригад Нацгвардии. Тогда как раз формировалась бригада наступления и, так я попал в "Красную калину".

Потерял обе ноги и часть руки

 — Боевые действия мы проводили в контрнаступлении на Запорожском направлении. Мы выходили из позиций, я выходил крайним и на меня прилетел дрон камикадзе. И я получил травму сразу двух ног и правой руки.

Потерял конечности, но не потерял жизнь — история бойца, который учится ходить заново (видео) - фото 2
Военный Василий Курилевич. Фото: Новини.LIVE.

— Собратья мои вернулись за мной, наложили мне турникеты, но забрать меня не могли, потому что сильно крыло минометами. Это было 2 октября 2023 года. Уже в госпитале мне ампутировали две ноги, руку сохранили, только два пальца в запорожских степях потерялись.

"Потеря конечности  — это не потеря жизни"

— Когда я лежал в окопе и ждал эвакуационную группу, тогда понял, что мне невозможно сохранить конечности. Но я понял, что потеря конечности  — это не потеря жизни. Теперь 21 век, у нас могут быть ноги как у "терминатора".

— И уже тут я научусь заново ходить. В зале активно занимаюсь: на тренажерах, штанги, подтягиваюсь на руках. У меня тяжелое ранение, поэтому мне нужны бионические протезы.

"Защищать свою страну  — это обязанность каждого"

 — Войны боятся все и я боялся. Любой выход на позицию — это страх, но страхом можно научиться владеть. Отстаивать свое государство, это обязанность каждого украинца. Так что ребята, беритесь за ум, преодолейте страх и защищайте свою страну.

Напомним, мы ранее писали, как командир взвода 241 бригады восстанавливается во Львове после ампутации конечности.

Также мы писали, как порноактриса из Львовщины помогает раненым украинским защитникам.

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