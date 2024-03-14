Втратив ногу та не хоче покидати фронт — історія українського добровольця

Український доброволець "Тигр". Фото: військового

Добровольців багато не буває — каже український захисник, який з перших днів повномасштабного вторгнення пішов боронити українську землю. Йому лише 22 роки, він сам прийняв рішення взяти в руки зброю та поїхав захищати східні кордони держави.

У День українського добровольця Новини.LIVE вдалось поговорити з киянином, який не роздумуючи вступив до лав добровольців.

Військовий "Тигр" зі своїм побратимом. Фото: військового

Військовий з позивним "Тигр" в інтерв'ю розповів, яким було його життя до великої війни в Україні, чому вступив до лав ЗСУ, як отримав поранення та про що мріє після нашої Перемоги, — читайте у матеріалі.

"Я завжди любив зброю"

— До початку повномасштабного вторгнення я був студентом, навчався в університеті тімені Тараса Шевченка в Києві, на факультеті управлінні державної охорони. Я завжди любив зброю, форму, але не думав, що своє життя доведеться пов'язати з військовою службою. У студентські роки працював реквізитором на українських телеканалах.

"Зібрав речі та поїхав до підрозділу"

— В перший день повномасштабного вторгнення я був у товариша, за мною приїхав батько, і в нас в сім'ї постало питання, що робити далі. В перші години було дуже страшно, я не знав, що робити. Моя сестра прийняла рішення їхати на захід країни, і я думав, що поїду з нею. Я зібрав речі, але поїхав до товариша в добровольчий підрозділ. Там отримали зброю і все.

"Таке враження, ніби я побував на власних похоронах"

— Я намагався потрапити у військо через військкомат, але там сказали, що я ще молодий. Тому я пішов добровольцем. На моє рішення близькі відреагували не дуже. Було таке враження, що я побував на власних похоронах, коли з дому виходив. Але потім все було нормально, звикли.

"Я під*рвався на міні"

— У нас був бойовий вихід. Ми йшли з групою. Я йшов другим номером, і ми мали розвідати дорогу. Одне мінне поле ми пройшли, на другому я під*рвався. Я втратив свідомість, отямився за декілька днів в реанімації, в Дніпрі, потім мене звідти евакуювали в Київ, і ось я в Центрі "Незламні". Тут я півтора місяця.

"Це має бути свідомий вибір"

— Я не можу нікого звинувачувати, що він не хоче йти воювати. І нікого не підбурюю йти на війну. Це має бути свідомий вибір. Ця війна доволі жорстка, серйозна.

"Я повернусь на фронт"

— Коли Україна переможе, найперше — я поїду дивитись на світ. Хочу об'їхати декілька країн. А зараз я реабілітуюсь і повернусь до служби, бо війна ще не закінчилась, вона триває.

Нагадаємо, ми раніше писали, чому варто йти до ЗСУ добровольцем.