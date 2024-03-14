Утратил ногу и не хочет покидать фронт — история украинского добровольца

Украинский доброволец "Тигр". Фото: военного

Добровольцев много не бывает — говорит украинский защитник, который с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать украинскую землю. Ему всего 22 года, он сам принял решение брать в руки оружие и уехал защищать восточные границы государства.

В День украинского добровольца Новини.LIVE удалось поговорить с киевлянином, который не раздумывая вступил в ряды добровольцев.

Военный "Тигр" со своим побратимом. Фото: военного

Военный с позывным "Тигр" в интервью рассказал, какой была его жизнь до большой войны в Украине, почему вступил в ряды ВСУ, как получил ранение и о чем мечтает после нашей Победы, — читайте в материале.

"Я всегда любил оружие"

— До начала полномасштабного вторжения я был студентом, учился в университете имени Тараса Шевченко в Киеве, на факультете управления государственной охраны. Я всегда любил оружие, форму, но не думал, что свою жизнь придется связать с военной службой. В студенческие годы работал реквизитором украинских телеканалов.

"Собрал вещи и поехал в подразделение"

— В первый день полномасштабного вторжения я был у товарища, за мной приехал отец, и у нас в семье стал вопрос, что делать дальше. В первые часы было очень страшно, я не знал, что делать. Моя сестра приняла решение ехать на запад страны, и я думал, что поеду с ней. Я собрал вещи, но поехал к товарищу в добровольческое подразделение. Там получили оружие и все.

"Такое впечатление, будто я побывал на собственных похоронах"

— Я пытался попасть в армию через военкомат, но там сказали, что я еще молод. Поэтому я пошел добровольцем. На мое решение близкие отреагировали не очень. Было такое впечатление, что я побывал на собственных похоронах, когда из дома выходил. Но потом все было нормально, привыкли.

"Я вз*рвался на мине"

— У нас был боевой выход, и мы шли с группой. Я шел вторым номером. Мы должны были разведать дорогу. Одно минное поле мы прошли, на втором я вз*рвался. Я потерял сознание, пришел в себя через несколько дней в реанимации, в Днепре. Потом меня оттуда эвакуировали в Киев, и вот я в Центре "Несокрушимые". Здесь я полтора месяца.

"Это должен быть осознанный выбор"

— Я не могу никого винить, что он не хочет идти воевать. И никого не подстрекаю идти на войну. Это должен быть осознанный выбор. Эта война довольно жесткая, серьезная.

"Я вернусь на фронт"

— Когда Украина победит, я в первую очередь поеду смотреть на мир. Хочу объехать несколько стран. А сейчас я реабилитируюсь и вернусь на службу, потому что война еще не закончилась, она продолжается.

Напомним, мы раньше писали, почему стоит идти в ВСУ добровольцем.