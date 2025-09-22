Преподаватель колледжа во Львове за деньги помогал мужчинам избежать мобилизации

Преподавателю объявили подозрение. Фото: Львовская областная прокуратура

Преподаватель профессионального колледжа одного из университетов Львова подозревается в реализации схемы уклонения от мобилизации абитуриентов. Он за деньги обещал повлиять на должностных лиц университета для зачисления конкретного абитуриента в это учебное заведение на дневную форму обучения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в понедельник, 22 сентября.

Сообщение Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Детали дела

Отмечается, что "клиентами" преподавателя были мужчины в возрасте от 25 лет. За 12 тысяч гривен они имели возможность получить отсрочку от мобилизации.

По предварительной информации, при содействии подозреваемого в учебное заведение было принято около 40 мужчин призывного возраста.

"Кроме этого, в "услуги" подозреваемого входило сопровождение: "клиенты" без посещения учебного заведения успешно сдавали зачетные и экзаменационные работы. Так студенты избегали отчисления и могли рассчитывать на отсрочку на длительный период времени", — говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Фото: прокуратура Украины

Мужчину задержали во время получения всей оговоренной суммы за поступление. Ему объявлено подозрение в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Обвинение подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

Напомним, что в 2026 году часть украинцев потеряет бронирование от мобилизации. Это будет зависеть от уровня средней зарплаты.

Также мы сообщали, можно ли досрочно расторгнуть контракт с ВСУ украинцам, которым уже более 60 лет. В законодательстве Украины предусмотрено лишь несколько случаев.