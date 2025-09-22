Відео
Обвинувачений у вбивстві підлітка у фунікулері отримав вирок
Головна Львів Уникнення мобілізації — яку схему організував викладач у Львові

Уникнення мобілізації — яку схему організував викладач у Львові

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 15:18
Викладач коледжу у Львові за гроші допомагав чоловікам уникнути мобілізації
Викладачеві оголосили підозру. Фото: Львівська обласна прокуратура

Викладач фахового коледжу одного з університетів Львова підозрюється у реалізації схеми ухилення від мобілізації абітурієнтів. Він за гроші обіцяв вплинути на посадовців університету для зарахування конкретного вступника у цей навчальний заклад на денну форму навчання.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у понеділок, 22 вересня.

Читайте також:
допис прокуратура
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Деталі справи

Зазначається, що "клієнтами" викладача були чоловіки віком від 25 років. За 12 тисяч гривень вони мали можливість отримати відстрочку від мобілізації. 

За попередньою інформацією, за сприяння підозрюваного до навчального закладу було прийнято близько 40 чоловіків призовного віку.

"Окрім цього, до "послуг" підозрюваного входив супровід: "клієнти" без відвідування навчального закладу успішно здавали залікові та екзаменаційні роботи. Так студенти уникали відрахування і могли розраховувати на відстрочку на тривалий період часу", — йдеться в повідомленні.

викладач
Чоловіка затримали. Фото: прокуратура України

Чоловіка затримали під час одержання всієї обумовленої суми за вступ. Йому оголошено підозру у одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

Нагадаємо, що у 2026 році частина українців втратить бронювання від мобілізації. Це залежатиме від рівня середньої зарплати.

Також ми повідомляли, чи можна достроково розірвати контракт із ЗСУ українцям, яким уже понад 60 років. У законодавстві України передбачено лише кілька випадків.

хабар Львів студенти прокуратура мобілізація викладачі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
