Подростки выпали с 16 этажа - полиция предоставила детали смерти детей во Львове

Во Львове двое несовершеннолетних выпали с 16 этажа. Фото: Полиция Львовской области

Во вторник, 29 апреля, во Львове из окна выпали парень и девушка. Правоохранители расследуют обстоятельства гибели несовершеннолетних.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Что известно о гибели детей во Львове

Предварительно установлено, что парень и девушка умерли в результате падения с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома.

"В 18:20 на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой помощи о двух лицах, погибших от травм, полученных в результате падения с высоты, что произошло на улице Княгини Ольги во Львове", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции № 2 и полиции Львовщины.

Личности погибших устанавливаются. Также предварительно установлено, что пара могла выпасть с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух лиц) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, что ранее в Киеве нашли тело девушки, которая повесилась на знаке возле станции "Осокорки".

А до этого в Одессе маленькая девочка выпала из окна третьего этажа хрущевки на Черемушках. Инцидент произошел во время игры в прятки со старшими детьми, когда мамы не было дома.