Підлітки випали з 16 поверху — поліція надала деталі смерті дітей у Львові

У Львові двоє неповнолітніх випали з 16 поверху. Фото: Поліція Львівської області

У вівторок, 29 квітня, у Львові з вікна випали хлопець та дівчина. Правоохоронці розслідують обставини загибелі неповнолітніх.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Що відомо про загибель дітей у Львові

Попередньо встановлено, що хлопець та дівчина померли внаслідок падіння з балкону сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.

"О 18:20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про двох осіб, які загинули від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти, що сталось на вулиці Княгині Ольги у Львові", — говориться у повідомленні.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції № 2 та поліції Львівщини.

Особи загиблих встановлюються. Також попередньо встановлено, що пара могла випасти з балкону сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Нагадаємо, що раніше у Києві знайшли тіло дівчини, яка повісилася на знаку біля станції "Осокорки".

А до цього в Одесі маленька дівчинка випала з вікна третього поверху хрущовки на Черемушках. Інцидент стався під час гри у хованки зі старшими дітьми, коли мами не було вдома.