Укрзализныця запустила новый региональный поезд — в чем особенности

УЗ запускает экспериментальный региональный поезд — чем особенный
Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа, который начнет ездить с 11 июля. Речь идет о №826/825 сообщением Львов — Тернополь — Хмельницкий. Он будет курсировать ежедневно, кроме вторника.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в понедельник, 7 июля.
Новый региональный поезд Укрзализныци
После ремонта электропоезда ЕПЛ9Т №007 ему присвоен второй класс комфортности. Он оборудован пандусами, инклюзивными туалетами, местами для пассажиров на креслах колесных и креплениями для велосипедов.
Кроме того, есть два автомата с напитками и снеками.
Также среди других обновлений есть:
- современные индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и розетками/разъемами USB для зарядки гаджетов;
- индивидуальные столики для каждого пассажира;
- крепления для мобильных устройств, которые позволяют удобно смотреть любимый сериал в дороге;
- обновленная система освещения с возможностью включения пониженного уровня освещения салонов;
- индикация занятости уборных;
- вагонное табло с маршрутом,
- багажные полки с увеличенной вместимостью,
- обустроенные стеллажи для перевозки чемоданов.
В Укрзализныце рассказали, что это уже пятый капитально отремонтированный поезд в 2025 году, а также 42-й с начала полномасштабной войны. Работы выполнены собственными силами.
"Укрзализныця и в дальнейшем планирует модернизировать пригородный подвижной состав, которым только с начала года воспользовалось более 14,5 миллиона пассажиров, четверть из которых — льготники. Вполне логично, что в большинстве случаев люди выбирают именно железную дорогу, ведь это безопасность, стабильность, четкий график движения без пробок, а также возможность путешествовать даже во время воздушных тревог", — говорится в сообщении.
В Укрзализныце отметили, что для системного обновления пригородных поездов необходимо активное участие государства.
Напомним, 7 июля в Хмельницкой области произошел обрыв контактной сети. В результате несколько поездов были задержаны.
Кроме того, Укрзализныця добавила еще несколько поездов с женскими купе. Они начнут ездить с конца июля.
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