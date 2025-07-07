Укрзализныця запустила новый региональный поезд — в чем особенности

Новый региональный поезд. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа, который начнет ездить с 11 июля. Речь идет о №826/825 сообщением Львов — Тернополь — Хмельницкий. Он будет курсировать ежедневно, кроме вторника.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в понедельник, 7 июля.

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Новый региональный поезд Укрзализныци

После ремонта электропоезда ЕПЛ9Т №007 ему присвоен второй класс комфортности. Он оборудован пандусами, инклюзивными туалетами, местами для пассажиров на креслах колесных и креплениями для велосипедов.

Новый региональный поезд. Фото: t.me/UkrzalInfo

Кроме того, есть два автомата с напитками и снеками.

Новый региональный поезд. Фото: t.me/UkrzalInfo

Также среди других обновлений есть:

современные индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и розетками/разъемами USB для зарядки гаджетов;

индивидуальные столики для каждого пассажира;

крепления для мобильных устройств, которые позволяют удобно смотреть любимый сериал в дороге;

обновленная система освещения с возможностью включения пониженного уровня освещения салонов;

индикация занятости уборных;

вагонное табло с маршрутом,

багажные полки с увеличенной вместимостью,

обустроенные стеллажи для перевозки чемоданов.

В Укрзализныце рассказали, что это уже пятый капитально отремонтированный поезд в 2025 году, а также 42-й с начала полномасштабной войны. Работы выполнены собственными силами.

Новый региональный поезд. Фото: t.me/UkrzalInfo

"Укрзализныця и в дальнейшем планирует модернизировать пригородный подвижной состав, которым только с начала года воспользовалось более 14,5 миллиона пассажиров, четверть из которых — льготники. Вполне логично, что в большинстве случаев люди выбирают именно железную дорогу, ведь это безопасность, стабильность, четкий график движения без пробок, а также возможность путешествовать даже во время воздушных тревог", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце отметили, что для системного обновления пригородных поездов необходимо активное участие государства.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, 7 июля в Хмельницкой области произошел обрыв контактной сети. В результате несколько поездов были задержаны.

Кроме того, Укрзализныця добавила еще несколько поездов с женскими купе. Они начнут ездить с конца июля.