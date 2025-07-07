Укрзалізниця запустила ще один потяг зі Львова — що відомо

УЗ запускає експериментальний регіональний поїзд — чим особливий
Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу, який почне їздити з 11 липня. Йдеться про №826/825 зі сполученням Львів — Тернопіль — Хмельницький. Він курсуватиме щоденно, окрім вівторка.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram у понеділок, 7 липня.
Новий регіональний поїзд Укрзалізниці
Після ремонту електропоїзда ЕПЛ9Т №007 йому присвоєно другий клас комфортності. Він обладнаний пандусами, інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних та кріпленнями для велосипедів.
Крім того, є два автомати з напоями та снеками.
Також серед інших оновлень є:
- сучасні індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз’ємами USB для зарядки гаджетів;
- індивідуальні столики для кожного пасажира;
- кріплення для мобільних пристроїв, які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал в дорозі;
- оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;
- індикація зайнятості вбиралень;
- вагонне табло з маршрутом,
- багажні полиці зі збільшеною місткістю,
- облаштовані стелажі для перевезення валіз.
В Укрзалізниці розповіли, що це вже пʼятий капітально відремонтований поїзд у 2025 році, а також 42-й з початку повномасштабної війни. Роботи виконані власними силами.
"Укрзалізниця й надалі планує модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, чверть із яких — пільговики. Цілком логічно, що у більшості випадків люди обирають саме залізницю, адже це безпека, стабільність, чіткий графік руху без заторів, а також можливість подорожувати навіть під час повітряних тривог", — йдеться у повідомленні.
В Укрзалізниці зауважили, що для системного оновлення приміських поїздів необхідна активна участь держави.
Нагадаємо, 7 липня у Хмельницькій області стався обрив контактної мережі. Внаслідок цього декілька поїздів було затримано.
Крім того, Укрзалізниця додала ще декілька поїздів із жіночими купе. Вони почнуть їздити з кінця липня.
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