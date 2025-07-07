Укрзалізниця запустила ще один потяг зі Львова — що відомо

Новий регіональний поїзд. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу, який почне їздити з 11 липня. Йдеться про №826/825 зі сполученням Львів — Тернопіль — Хмельницький. Він курсуватиме щоденно, окрім вівторка.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram у понеділок, 7 липня.

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Новий регіональний поїзд Укрзалізниці

Після ремонту електропоїзда ЕПЛ9Т №007 йому присвоєно другий клас комфортності. Він обладнаний пандусами, інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних та кріпленнями для велосипедів.

Новий регіональний поїзд. Фото: t.me/UkrzalInfo

Крім того, є два автомати з напоями та снеками.

Новий регіональний поїзд. Фото: t.me/UkrzalInfo

Також серед інших оновлень є:

сучасні індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз’ємами USB для зарядки гаджетів;

індивідуальні столики для кожного пасажира;

кріплення для мобільних пристроїв, які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал в дорозі;

оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;

індикація зайнятості вбиралень;

вагонне табло з маршрутом,

багажні полиці зі збільшеною місткістю,

облаштовані стелажі для перевезення валіз.

В Укрзалізниці розповіли, що це вже пʼятий капітально відремонтований поїзд у 2025 році, а також 42-й з початку повномасштабної війни. Роботи виконані власними силами.

Новий регіональний поїзд. Фото: t.me/UkrzalInfo

"Укрзалізниця й надалі планує модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, чверть із яких — пільговики. Цілком логічно, що у більшості випадків люди обирають саме залізницю, адже це безпека, стабільність, чіткий графік руху без заторів, а також можливість подорожувати навіть під час повітряних тривог", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зауважили, що для системного оновлення приміських поїздів необхідна активна участь держави.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 липня у Хмельницькій області стався обрив контактної мережі. Внаслідок цього декілька поїздів було затримано.

Крім того, Укрзалізниця додала ще декілька поїздів із жіночими купе. Вони почнуть їздити з кінця липня.