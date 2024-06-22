Графики почасовых отключений 23 июня во Львовской области

В какие часы завтра будут выключать свет во Львовской области — Укрэнерго
В воскресенье, 23 июня, на всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений. На Львовщине свет будут выключать вечером с 19:00 до 23:00.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в Telegram.
Отключение света во Львовской области 23 июня
Все облэнерго 23 июня будут применять графики почасовых отключений вечером. Это касается и Львовщины, там свет будут выключать с 19:00 до 23:00. Причина – снижение потребления в выходной день
В Укрэнерго отметили, что в случае изменений в энергосистеме об ограничениях будут сообщать дополнительно.
Напомним, российские захватчики в ночь на субботу, 22 июня, в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов повреждены в южном и западном регионах.
Ранее мы писали, что из-за неисправности энергосистемы в Боснии и Герцеговине и некоторых соседних странах произошли масштабные отключения электроэнергии. Специалисты работают над устранением причин сбоя и восстановлением электроснабжения.
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