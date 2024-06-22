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В какие часы завтра будут выключать свет во Львовской области — Укрэнерго

22 июня 2024 23:01
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Графики почасовых отключений 23 июня во Львовской области
Семья сидит за столом без света. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В воскресенье, 23 июня, на всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений. На Львовщине свет будут выключать вечером с 19:00 до 23:00.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

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Отключение света во Львовской области 23 июня

Все облэнерго 23 июня будут применять графики почасовых отключений вечером. Это касается и Львовщины, там свет будут выключать с 19:00 до 23:00. Причина – снижение потребления в выходной день

В Укрэнерго отметили, что в случае изменений в энергосистеме об ограничениях будут сообщать дополнительно.

В какие часы завтра будут выключать свет во Львовской области — Укрэнерго - фото 1
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики в ночь на субботу, 22 июня, в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов повреждены в южном и западном регионах.

Ранее мы писали, что из-за неисправности энергосистемы в Боснии и Герцеговине и некоторых соседних странах произошли масштабные отключения электроэнергии. Специалисты работают над устранением причин сбоя и восстановлением электроснабжения.

Львов
электроэнергия
Львовская область
электроснабжение
Укрэнерго
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