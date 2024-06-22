Графіки погодинних відключень 23 червня на Львівщині

В які години завтра вимикатимуть світло на Львівщині — Укренерго
У неділю, 23 червня, по всій території Україні будуть застосовувати графіки погодинних відключень. На Львівщині світло вимикатимуть ввечері з 19:00 до 23:00 год.
Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у Telegram.
Відключення світла у Львівській області 23 червня
Всі обленерго 23 червня застосовуватимуть графіки погодинних відключень лише ввечері. Це стосується і Львівщини, там світло вимикатимуть з 19:00 до 23:00 год. Причина – зниження споживання у вихідний день
В Укренерго зазначили, що у разі змін в енергосистемі про обмеження повідомлятимуть додатково.
Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти суботи, 22 червня, вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів є пошкодження у південному та західному регіонах.
Раніше ми писали, що через несправність енергосистеми в Боснії і Герцеговині та деяких сусідніх країнах сталися масштабні відключення електроенергії. Наразі фахівці працюють над усуненням причин збою та відновленням електропостачання.
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