В Яворове умер мужчина в ТЦК — какая причина смерти и что говорит жена

На Львовщине сообщили о смерти мужчины в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки. В ТЦК заявили, что речь идет о военнообязанном Иване Воловецком, а причиной смерти, по заключению медиков, стало якобы алкогольное отравление.

Соответствующее сообщение опубликовали на странице Львовского ОТЦК и СП в Facebook

На Львовщине в ТЦК умер мужчина

В Яворове 2 февраля 2026 года умер 48-летний Иван Остапович Воловецкий. Об этом первой публично написала его жена Татьяна Воловецкая.

Она сообщила, что сотрудники ТЦК остановили ее мужа в тот день, после чего он находился под контролем представителей центра и в течение дня умер в государственном учреждении.

Женщина подчеркнула, что не имеет ответа, при каких именно обстоятельствах это произошло, и заявила о необходимости официальных объяснений и расследования. В своем обращении она просила проверку со стороны ГБР и специализированной прокуратуры в сфере обороны, а также прозрачную судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить реальную причину смерти.

После огласки Львовский областной ТЦК и СП обнародовал собственную версию событий и изложил ее как хронологию. По заявлению центра, 2 февраля примерно в 09:30 военнослужащие группы оповещения вместе с представителем полиции остановили гражданина Воловецкого для проверки военно-учетных документов.

В ТЦК утверждают, что мужчина был в нетрезвом состоянии, документов с собой не имел, а также находился в розыске как лицо, нарушившее правила воинского учета. Далее, по этой же информации, в 10:00 полицейский доставил его в помещение Яворивского РТЦК и СП, где мужчину провели в комнату отдыха для уточнения военно-учетных данных.

В ТЦК отметили, что критический момент произошел после обеда. В 13:42, по сообщению центра, другие военнообязанные, которые находились в комнате отдыха, сообщили дежурному, что Воловецкому стало плохо. Когда дежурный зашел в помещение, он увидел мужчину без признаков жизни. В 13:43, утверждают в ТЦК, вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После осмотра врачей смерть констатировали в 13:48, и в центре отмечают, что это произошло без признаков физического насилия.

Также в заявлении указано, что тело направили на вскрытие в Новояворовскую больницу имени Юрия Липы. По заключению медиков, как сообщает ТЦК, причиной смерти диагностировали алкогольное отравление.

