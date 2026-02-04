У Яворові помер чоловік у ТЦК — яка причина смерті і що каже дружина

Медики швидкої. Фото ілюстративне: inlviv

На Львівщині повідомили про смерть чоловіка в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У ТЦК заявили, що йдеться про військовозобов'язаного Івана Воловецького, а причиною смерті, за висновком медиків, стало нібито алкогольне отруєння.

Відповідне повідомлення опублікували на сторінці Львівського ОТЦК та СП у Facebook

На Львівщині в ТЦК помер чоловік

У Яворові 2 лютого 2026 року помер 48-річний Іван Остапович Воловецький. Про це першою публічно написала його дружина Тетяна Воловецька.

Повідомлення Тетяни. Фото: скриншот

Вона повідомила, що працівники ТЦК зупинили її чоловіка того дня, після чого він перебував під контролем представників центру і протягом дня помер у державній установі.

Жінка наголосила, що не має відповіді, за яких саме обставин це сталося, та заявила про необхідність офіційних пояснень і розслідування. У своєму зверненні вона просила перевірку з боку ДБР і спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, а також прозору судово-медичну експертизу, яка має встановити реальну причину смерті.

Після розголосу Львівський обласний ТЦК та СП оприлюднив власну версію подій і виклав її як хронологію. За заявою центру, 2 лютого приблизно о 09:30 військовослужбовці групи оповіщення разом із представником поліції зупинили громадянина Воловецького для перевірки військово-облікових документів.

Заява ТЦК. Фото: скриншот

У ТЦК стверджують, що чоловік був у нетверезому стані, документів із собою не мав, а також перебував у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку. Далі, за цією ж інформацією, о 10:00 поліцейський доставив його до приміщення Яворівського РТЦК та СП, де чоловіка провели в кімнату відпочинку для уточнення військово-облікових даних.

У ТЦК зазначили, що критичний момент стався після обіду. О 13:42, за повідомленням центру, інші військовозобов’язані, які перебували в кімнаті відпочинку, повідомили чергового, що Воловецькому стало погано. Коли черговий зайшов до приміщення, він побачив чоловіка без ознак життя. О 13:43, стверджують у ТЦК, викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів смерть констатували о 13:48, і в центрі наголошують, що це сталося без ознак фізичного насильства.

Також у заяві вказано, що тіло направили на розтин до Новояворівської лікарні імені Юрія Липи. За висновком медиків, як повідомляє ТЦК, причиною смерті діагностували алкогольне отруєння.

