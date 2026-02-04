Відео
У Яворові помер чоловік у ТЦК — дружина вимагає розслідування

У Яворові помер чоловік у ТЦК — дружина вимагає розслідування

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 07:37
У Яворові помер чоловік у ТЦК — яка причина смерті і що каже дружина
Медики швидкої. Фото ілюстративне: inlviv

На Львівщині повідомили про смерть чоловіка в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У ТЦК заявили, що йдеться про військовозобов'язаного Івана Воловецького, а причиною смерті, за висновком медиків, стало нібито алкогольне отруєння.

Відповідне повідомлення опублікували на сторінці Львівського ОТЦК та СП у Facebook 

Читайте також:

На Львівщині в ТЦК помер чоловік 

У Яворові 2 лютого 2026 року помер 48-річний Іван Остапович Воловецький. Про це першою публічно написала його дружина Тетяна Воловецька.

null
Повідомлення Тетяни. Фото: скриншот

Вона повідомила, що працівники ТЦК зупинили її чоловіка того дня, після чого він перебував під контролем представників центру і протягом дня помер у державній установі.

Жінка наголосила, що не має відповіді, за яких саме обставин це сталося, та заявила про необхідність офіційних пояснень і розслідування. У своєму зверненні вона просила перевірку з боку ДБР і спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, а також прозору судово-медичну експертизу, яка має встановити реальну причину смерті.

Після розголосу Львівський обласний ТЦК та СП оприлюднив власну версію подій і виклав її як хронологію. За заявою центру, 2 лютого приблизно о 09:30 військовослужбовці групи оповіщення разом із представником поліції зупинили громадянина Воловецького для перевірки військово-облікових документів.

null
Заява ТЦК. Фото: скриншот

У ТЦК стверджують, що чоловік був у нетверезому стані, документів із собою не мав, а також перебував у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку. Далі, за цією ж інформацією, о 10:00 поліцейський доставив його до приміщення Яворівського РТЦК та СП, де чоловіка провели в кімнату відпочинку для уточнення військово-облікових даних.

У ТЦК зазначили, що критичний момент стався після обіду. О 13:42, за повідомленням центру, інші військовозобов’язані, які перебували в кімнаті відпочинку, повідомили чергового, що Воловецькому стало погано. Коли черговий зайшов до приміщення, він побачив чоловіка без ознак життя. О 13:43, стверджують у ТЦК, викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів смерть констатували о 13:48, і в центрі наголошують, що це сталося без ознак фізичного насильства.

Також у заяві вказано, що тіло направили на розтин до Новояворівської лікарні імені Юрія Липи. За висновком медиків, як повідомляє ТЦК, причиною смерті діагностували алкогольне отруєння.

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило офіцера, який знущався з мобілізованих у ТЦК.

Також кілька днів тому на Вінниччині чоловік вистрілив у працівників ТЦК.

алкоголь смерть Львів розслідування ТЦК та СП
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
