На Львовщине отменены почасовые отключения электроэнергии - как долго будет свет

В одной из областей Украины отменили почасовые отключения электроэнергии
Во Львовской области отменены почасовые отключения электроэнергии. Восстановление графика ограничений будет производиться по отдельному распоряжению Укрэнерго.
Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram в пятницу, 19 июля.
Во Львовской области отменены почасовые отключения
Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" во Львовской области отменены почасовые отключения электроэнергии.
"Восстановление графика отключений состоится по отдельному распоряжению", — говорится в сообщении.
Также в облэнерго предупредили о том, что в результате сбоя операционной системы гражданам могут поступать ошибочные сообщения о применении ограничений в боты на Telegram или Viber.
Напомним, освещение улиц и жилых домов в Днепре в ночь на 19 июля местами вышло из строя. Ежесекундно свет мигал, словно во время дискотеки.
Ранее мы писали, что спикер Укрэнерго Мария Цатурян предупредила, что в августе отключений света может стать меньше. Причина этого в том, что некоторые энергетические объекты вернутся к работе после ремонтов.
Мы сообщали, что Энергоатом досрочно подключил к сети очередной энергоблок после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования, что должно значительно усилить энергосеть.
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