На Львовщине отменены почасовые отключения электроэнергии - как долго будет свет

Аварийная бригада сети. Фото: ДТЭК

Во Львовской области отменены почасовые отключения электроэнергии. Восстановление графика ограничений будет производиться по отдельному распоряжению Укрэнерго.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram в пятницу, 19 июля.

Читайте также:

Во Львовской области отменены почасовые отключения

Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" во Львовской области отменены почасовые отключения электроэнергии.

"Восстановление графика отключений состоится по отдельному распоряжению", — говорится в сообщении.

Также в облэнерго предупредили о том, что в результате сбоя операционной системы гражданам могут поступать ошибочные сообщения о применении ограничений в боты на Telegram или Viber.

Сообщение Львовоблэнерго. Фото: скриншот

Напомним, освещение улиц и жилых домов в Днепре в ночь на 19 июля местами вышло из строя. Ежесекундно свет мигал, словно во время дискотеки.

Ранее мы писали, что спикер Укрэнерго Мария Цатурян предупредила, что в августе отключений света может стать меньше. Причина этого в том, что некоторые энергетические объекты вернутся к работе после ремонтов.

Мы сообщали, что Энергоатом досрочно подключил к сети очередной энергоблок после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования, что должно значительно усилить энергосеть.