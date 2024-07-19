На Львівщині скасовано погодинні відключення електроенергії — як довго буде світло

В одній з областей України скасували погодинні відключення електроенергії
У Львівській області скасовано погодинні відключення електроенергії. Відновлення графіку обмежень буде здійснюватись за окремим розпорядженням Укренерго.
Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram у п'ятницю, 19 липня.
У Львівській області скасовано погодинні відключення
Відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" на Львівщині скасовано погодинні відключення електроенергії.
"Відновлення графіку відключень відбудеться за окремим розпорядженням", — йдеться у повідомленні.
Також в обленерго попередили про те, що внаслідок збою операційною системи громадянам можуть надходити помилкові повідомлення щодо застосувань обмежень у боти на Telegram чи Viber.
Нагадаємо, освітлення вулиць та житлових будинків у Дніпрі в ніч проти 19 липня місцями вийшло з ладу. Щосекунди світло блимало, ніби під час дискотеки.
Раніше ми писали, що речниця Укренерго Марія Цатурян попередила, що в серпні відключень світла може стати менше. Причиною цього є те, що деякі енергетичні об'єкти повернуться до роботи після ремонтів.
Ми повідомляли, що Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання, що має значно підсилити енергомережу.
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