Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow В одній з областей України скасували погодинні відключення електроенергії arrow

В одній з областей України скасували погодинні відключення електроенергії

19 липня 2024 12:23
Анатолій Слюсар - Редактор
На Львівщині скасовано погодинні відключення електроенергії — як довго буде світло
Аварійна бригада мережі. Фото: ДТЕК
Анатолій Слюсар - Редактор

У Львівській області скасовано погодинні відключення електроенергії. Відновлення графіку обмежень буде здійснюватись за окремим розпорядженням Укренерго.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram у п'ятницю, 19 липня.

Читайте також:

У Львівській області скасовано погодинні відключення

Відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" на Львівщині скасовано погодинні відключення електроенергії. 

"Відновлення графіку відключень відбудеться за окремим розпорядженням", — йдеться у повідомленні.

Також в обленерго попередили про те, що внаслідок збою операційною системи громадянам можуть надходити помилкові повідомлення щодо застосувань обмежень у боти на Telegram чи Viber.

В одній з областей України скасували погодинні відключення електроенергії - фото 1
Допис Львівобленерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, освітлення вулиць та житлових будинків у Дніпрі в ніч проти 19 липня місцями вийшло з ладу. Щосекунди світло блимало, ніби під час дискотеки. 

Раніше ми писали, що речниця Укренерго Марія Цатурян попередила, що в серпні відключень світла може стати менше. Причиною цього є те, що деякі енергетичні об'єкти повернуться до роботи після ремонтів.

Ми повідомляли, що Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання, що має значно підсилити енергомережу. 

електроенергія Львівська область Укренерго обленерго війна в Україні енергетика відключення світла світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю