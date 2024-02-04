Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow В одном из городов Львовщины будут платить за контракт с ВСУ — какие условия arrow

В одном из городов Львовщины будут платить за контракт с ВСУ — какие условия

4 февраля 2024 13:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В одном из городов Львовщины будут платить за контракт с ВСУ — какие условия
Украинские военные. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Бориславе Львовской области будут выплачивать средства добровольцам, подписавшим контракт с ВСУ. Одноразовая финансовая помощь будет составлять 20 тыс. грн.

Соответствующее решение было принято на сессии городского совета 25 января.

Читайте также:

Условия выплат за подписание контракта

Выплаты в размере 20 тыс. грн смогут получить военнообязанные, которые пошли в ряды ВСУ добровольцами и подписали контракт на 2024-2026 годы.

Речь идет о тех гражданах, которые зарегистрированы в Бориславе или селах, что входят в состав территориальнй громады: Попели, Ясеница-Сольная, Уриж, Винники, Мокряны, Подмонастырек.

В городском совете рассказали, что финансирование Программы будет осуществляться на средства расходов общего фонда бюджета Бориславской городской территориальной громады.

Там добавили, что аналогичная программа действовала в Бориславе и в прошлом году, однако выплата производилась в размере 10 тыс. грн. По предложению членов исполкома, в этом году она была увеличена.

null
Скриншот поста Бориславского городского совета

Напомним, что начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью Еспресо объяснил украинцам, почему не стоит бояться мобилизации и службы в армии.

Также мы писали, что командир полка "Азов" Денис Прокопенко обратился к делегатам военной конференции EstMil.tech 2024 года в Таллинне, Эстония. Он назвал лучшее оружие на фронте и помощника солдата.

ВСУ
военный призыв
военные
добровольцы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме