В одном из городов Львовщины будут платить за контракт с ВСУ — какие условия

Украинские военные. Фото: ОП

В Бориславе Львовской области будут выплачивать средства добровольцам, подписавшим контракт с ВСУ. Одноразовая финансовая помощь будет составлять 20 тыс. грн.

Соответствующее решение было принято на сессии городского совета 25 января.

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Выплаты в размере 20 тыс. грн смогут получить военнообязанные, которые пошли в ряды ВСУ добровольцами и подписали контракт на 2024-2026 годы.

Речь идет о тех гражданах, которые зарегистрированы в Бориславе или селах, что входят в состав территориальнй громады: Попели, Ясеница-Сольная, Уриж, Винники, Мокряны, Подмонастырек.

В городском совете рассказали, что финансирование Программы будет осуществляться на средства расходов общего фонда бюджета Бориславской городской территориальной громады.

Там добавили, что аналогичная программа действовала в Бориславе и в прошлом году, однако выплата производилась в размере 10 тыс. грн. По предложению членов исполкома, в этом году она была увеличена.

Скриншот поста Бориславского городского совета

Напомним, что начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью Еспресо объяснил украинцам, почему не стоит бояться мобилизации и службы в армии.

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