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В одному з міст Львівщини будуть платити за контракт із ЗСУ — які умови

4 лютого 2024 13:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В одному з міст Львівщини будуть платити за контракт із ЗСУ — які умови
Українські військові. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Бориславі Львівської області будуть виплачувати кошти добровольцям, які підпишуть контракт із ЗСУ. Одноразова фінансова допомога становитиме 20 тис. грн.

Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради 25 січня.

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Умови виплат за підписання контракту

Виплати у розмірі 20 тис. грн зможуть отримати військовозобов'язані, які пішли до лав ЗСУ добровольцями та підписали контракт на 2024-2026 роки.

Йдеться про тих громадян, які зареєстровані у Бориславі або селах, що входять до складу територіальної громади: Попелі, Ясениця-Сільна, Уріж, Винники, Мокряни, Підмонастирок.

У міській раді розповіли, що фінансування Програми здійснюватиметься коштом видатків загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади.

Там додали, що аналогічна програма діяла у Бориславі і минулого року, проте виплата проводилася в розмірі 10 тис. грн. За пропозицією членів виконкому, цього року її було збільшено.

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Скриншот допису Бориславської міської ради

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, генерал-майор Дмитро Марченко в інтерв'ю Еспресо пояснив українцям, чому не варто боятися мобілізації та служби в армії. 

Також ми писали, що командир полку "Азов" Денис Прокопенко звернувся до делегатів військової конференції EstMil.tech 2024 в Таллінні, Естонія. Він назвав найкращу зброю на фронті та помічника для солдата.

ЗСУ
військовий призов
військові
добровольці

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