В одному з міст Львівщини будуть платити за контракт із ЗСУ — які умови
У Бориславі Львівської області будуть виплачувати кошти добровольцям, які підпишуть контракт із ЗСУ. Одноразова фінансова допомога становитиме 20 тис. грн.
Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради 25 січня.
Умови виплат за підписання контракту
Виплати у розмірі 20 тис. грн зможуть отримати військовозобов'язані, які пішли до лав ЗСУ добровольцями та підписали контракт на 2024-2026 роки.
Йдеться про тих громадян, які зареєстровані у Бориславі або селах, що входять до складу територіальної громади: Попелі, Ясениця-Сільна, Уріж, Винники, Мокряни, Підмонастирок.
У міській раді розповіли, що фінансування Програми здійснюватиметься коштом видатків загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади.
Там додали, що аналогічна програма діяла у Бориславі і минулого року, проте виплата проводилася в розмірі 10 тис. грн. За пропозицією членів виконкому, цього року її було збільшено.
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