В Румынии задержали жителя Львова по подозрению в продаже детской порнографии

Задержание подозреваемого. Фото: офис Генерального прокурора

В Румынии задержали 36-летнего жителя Львова, которого подозревают в организации продажи детской порнографии через сеть платных сайтов. По данным следствия, общая сумма его дохода превысила 938 тысяч долларов США. В настоящее время прокуратура готовит документы для экстрадиции подозреваемого в Украину.

Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

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В Румынии задержали 36-летнего львовянина

По версии следствия, с начала 2025 года мужчина организовал продажу материалов детской порнографии через сеть веб-ресурсов. Доступ к запрещенному контенту предоставлялся за криптовалюту.

Подозреваемый. Фото: офис Генерального прокурора

В общей сложности подозреваемый администрировал около тысячи сайтов. По данным следствия, он получил 938 700 долларов США. По курсу Национального банка Украины по состоянию на 14 октября 2025 года эта сумма составляла более 39 млн грн.

В ходе обысков на компьютере мужчины были обнаружены доказательства, которые, по данным следствия, подтверждают администрирование сайтов и продажу соответствующих материалов.

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины. Поскольку он скрывался от следствия, его объявили в международный розыск.

Как сообщали Новини.LIVE, Донецкая специализированная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении командира воинской части, начальника штаба — заместителя командира, командира взвода технического обеспечения и других военнослужащих. По версии следствия, они организовали незаконное начисление боевых выплат на сумму свыше 9 млн грн в период с января 2023 года по ноябрь 2024 года.

Как сообщали Новини.LIVE, Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении сотруднику украинского предприятия по производству беспилотников. По данным следствия, мужчина фотографировал производственные цеха, фиксировал технологический процесс и сборку отдельных элементов БПЛА, а собранные материалы передавал представителю России за денежное вознаграждение. Его подозревают в государственной измене.