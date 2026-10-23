У Румунії затримали львів’янина за підозрою у продажу дитячої порнографії

Затримання підозрюваного. Фото: офіс Генпрокурора

У Румунії затримали 36-річного мешканця Львова, якого підозрюють в організації продажу дитячої порнографії через мережу платних сайтів. За даними слідства, загальна сума його доходу перевищила 938 тисяч доларів США. Наразі прокурора готує документи для екстрадиції підозрюваного в Україну.

Про це повідомляє офіс Генпрокурора, передає Новини.LIVE.

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У Румунії затримали 36-річного львів’янина

За версією слідства, із початку 2025 року чоловік організував продаж матеріалів дитячої порнографії через мережу вебресурсів. Доступ до забороненого контенту надавали за криптовалюту.

Підозрюваний. Фото: офіс Генпрокурора

Загалом підозрюваний адміністрував близько тисячі сайтів. За даними слідства, він отримав 938 700 доларів США. За курсом Національного банку України станом на 14 жовтня 2025 року ця сума становила понад 39 млн грн.

Під час обшуків на комп’ютері чоловіка виявили докази, які, за даними слідства, підтверджують адміністрування сайтів і продаж відповідних матеріалів.

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Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 301-1 Кримінального кодексу України. Оскільки він переховувався від слідства, його оголосили в міжнародний розшук.

Як повідомляли Новини.LIVE, Донецька спеціалізована прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо командира військової частини, начальника штабу — заступника командира, командира взводу технічного забезпечення та інших військовослужбовців. За версією слідства, вони організували незаконне нарахування бойових виплат на понад 9 млн грн упродовж січня 2023 року — листопада 2024 року.

Як повідомляли Новини.LIVE, Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру працівнику українського підприємства з виробництва безпілотників. За даними слідства, чоловік фотографував виробничі цехи, фіксував технологічний процес і складання окремих елементів БПЛА, а зібрані матеріали передавав представнику Росії за грошову винагороду. Його підозрюють у державній зраді.