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В Украине появятся три новые скважины по добыче нефти — что известно

13 февраля 2024 12:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине появятся три новые скважины по добыче нефти — что известно
Строительство трех разведывательных скважин во Львовской области. Фото: Сергей Корецкий
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Компания "Укрнафта" приступила к строительству трех разведывательных скважин во Львовской области. Планируемая начальная добыча нефти составит 80 тонн в сутки.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты" в понедельник, 12 февраля.

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Сейчас в регионе идет подготовка площадки перед бурением, которое, вероятно, начнется в марте 2024 года. Работы будут проводиться постепенно в зависимости от результатов бурения предыдущих скважин.

добыча нефти во Львовской области
Строительство трех разведывательных скважин во Львовской области. Фото: Сергей Корецкий

Строительство выполняет партнер — ООО "Навигатор", назначенный подрядчиком благодаря торгам на государственном сайте публичных закупок Prozorro.

добыча нефти во Львовской области
Строительство трех разведывательных скважин во Львовской области. Фото: Сергей Корецкий

"Скважины имеют диапазон глубин от 1102 до 1211 метров и спроектированы, чтобы выйти на продуктивные горизонты стрыйских отложений. Совокупный начальный дебит всех трех объектов планируется на уровне 80 тонн нефти в сутки", —  отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

добыча нефти во Львовской области
Строительство трех разведывательных скважин во Львовской области. Фото: Сергей Корецкий

Напомним, ранее аналитик компании "Нефтегаз" Александр Сиренко рассказал, как в Украине в марте изменятся цены на бензин и дизельное топливо.

Также мы писали, что компания в Индии отказалась покупать у РФ нефть "Сокол". Это произошло, потому что банки-посредники не производят все платежи из-за введения санкций против страны-агрессора.

Украина
Львовская область
нефть
строительство
добыча
Укрнафта

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