В Украине появятся три новые скважины по добыче нефти — что известно

Строительство трех разведывательных скважин во Львовской области. Фото: Сергей Корецкий

Компания "Укрнафта" приступила к строительству трех разведывательных скважин во Львовской области. Планируемая начальная добыча нефти составит 80 тонн в сутки.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты" в понедельник, 12 февраля.

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Сейчас в регионе идет подготовка площадки перед бурением, которое, вероятно, начнется в марте 2024 года. Работы будут проводиться постепенно в зависимости от результатов бурения предыдущих скважин.

Строительство трех разведывательных скважин во Львовской области. Фото: Сергей Корецкий

Строительство выполняет партнер — ООО "Навигатор", назначенный подрядчиком благодаря торгам на государственном сайте публичных закупок Prozorro.

Строительство трех разведывательных скважин во Львовской области. Фото: Сергей Корецкий

"Скважины имеют диапазон глубин от 1102 до 1211 метров и спроектированы, чтобы выйти на продуктивные горизонты стрыйских отложений. Совокупный начальный дебит всех трех объектов планируется на уровне 80 тонн нефти в сутки", — отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Строительство трех разведывательных скважин во Львовской области. Фото: Сергей Корецкий

Напомним, ранее аналитик компании "Нефтегаз" Александр Сиренко рассказал, как в Украине в марте изменятся цены на бензин и дизельное топливо.

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