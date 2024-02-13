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В Україні з'являться три нові свердловини з видобутку нафти — що відомо

13 лютого 2024 12:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні з'являться три нові свердловини з видобутку нафти — що відомо
Будівництво трьох розвідувальних свердловин на Львівщині. Фото: Сергій Корецький
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Компанія "Укрнафта" розпочала будівництво трьох розвідувальних свердловин у Львівській області. Запланований початковий видобуток нафти становитиме 80 тонн на добу.

Про це повідомила пресслужба "Укрнафти" в понеділок, 12 лютого.

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Наразі в регіоні триває підготовка майданчика перед бурінням, яке, ймовірно, розпочнеться в березні 2024 року. Роботи проводитимуться поступово залежно від результатів буріння попередніх свердловин.

видобуток нафти на Львівщині
Будівництво трьох розвідувальних свердловин на Львівщині. Фото: Сергій Корецький

Будівництво виконує партнер — ТОВ "Навігатор", призначений підрядником завдяки торгам на державному сайті публічних закупівель Prozorro.

видобуток нафти на Львівщині
Будівництво трьох розвідувальних свердловин на Львівщині. Фото: Сергій Корецький

"Свердловини мають діапазон глибин від 1102 до 1211 метрів та спроєктовані, щоб вийти на продуктивні горизонти стрийських відкладів. Сукупний початковий дебіт всіх трьох об'єктів планується на рівні 80 тонн нафти на добу", — наголосив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

видобуток нафти на Львівщині
Будівництво трьох розвідувальних свердловин на Львівщині. Фото: Сергій Корецький

Нагадаємо, раніше аналітик компанії "Нафтогаз" Олександр Сіренко розповів, як в Україні в березні зміняться ціни на бензин та дизельне пальне.

Також ми писали, що компанія в Індії відмовилася купувати в РФ нафту "Сокол". Це сталося, тому що банки-посередники не проводять всі платежі через введення санкцій проти країни-агресора. 

Україна
Львівська область
нафта
будівництво
видобуток
Укрнафта

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