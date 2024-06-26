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В Укрэнерго рассказали, когда завтра на Львовщине будет свет

26 июня 2024 21:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Графики отключения света во Львовской области 27 июня
Человек работает без света. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В четверг, 27 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Отключение света во Львовской области 27 июня

Такие длительные ограничения связаны с последствиями атак русских войск на энергетические объекты. С 17:00 до 23:00 будут введены усиленные ограничения. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 27 июня. Фото: скриншот
Информация об отключении света в Украине 27 июня. Фото: скриншот

Ранее в "Львовоблэнерго" адаптировали графики часовых отключений в связи со значительным объемом ежедневных ограничений электроснабжения по поручениям НЭК "Укрэнерго", вызванным дефицитом мощности. Количество очередей в часовых графиках и их распределение между потребителями остались неизменными – 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Обновленные графики отличаются от предыдущих дополнительных блоков "Возможные отключения" (белый цвет), заменивших часть зеленых блоков (присутствует энергия).

В "Львовоблэнерго" рассказали, что красные клетки (нет энергии) указывают на то, что при применении первой очереди графика плановых отключений (ГПО) НЭК "Укрэнерго" выключает электроснабжение. Белые клетки (возможно отключение) означают, что при применении второй или третьей очереди ГПВ, отключение электроснабжения возможно в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго". Зеленые клетки (есть энергия) указывают на то, что электроэнергия подается.

Информацию о вводе или отмене почасовых графиков отключений, а также их объемы в сутки можно найти на сайте и официальных страницах "Львовоблэнерго" в соцсетях, а также на страницах НЭК "Укрэнерго". Использование одной очереди означает отключение только в красной "зоне" графика (нет энергии), а использование двух или трех очередей большой вероятности приведет к отключениям как в красной, так и в белой "зонах" (возможные отключения).

Ранее мы рассказывали, что эксперт рассказал, что может помочь Украине отменить отключение света.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей.

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