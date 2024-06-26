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В Укренерго розповіли, коли завтра на Львівщині буде світло

26 червня 2024 21:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла на Львівщині 27 червня
Чоловік працює без світла. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 27 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Такі тривалі обмеження пов'язані з наслідками атак російських військ на енергетичні об'єкти. З 17:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

Інформація про відключення світла в Україні 27 червня. Фото: скриншот
Інформація про відключення світла в Україні 27 червня. Фото: скриншот


Раніше в "Львівобленерго" адаптували графіки годинних відключень у зв'язку зі значним обсягом щоденних обмежень електропостачання за дорученнями НЕК "Укренерго", спричиненими дефіцитом потужності. Кількість черг у годинних графіках та їх розподіл між споживачами залишилися незмінними — 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Оновлені графіки відрізняються від попередніх  додатковими блоками "Можливі відключення" (білий колір), що замінили частину зелених блоків (наявна енергія).

В "Львівобленерго" розповіли, що червоні клітинки (Немає енергії) вказують на те, що при застосуванні першої черги графіку планових відключень (ГПВ), НЕК "Укренерго" вимикає електропостачання. Білі клітинки (Можливе вимкнення) означають, що при застосуванні другої або третьої черги ГПВ, відключення електропостачання можливе згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго". Зелені клітинки (Є енергія) вказують на те, що електроенергія подається.

Інформацію про введення або скасування погодинних графіків відключень, а також їх обсяги на добу можна знайти на сайті та офіційних сторінках "Львівобленерго" у соцмережах, а також на сторінках НЕК "Укренерго". Використання однієї черги означає відключення лише у червоній "зоні" графіку ("Немає енергії"), а використання двох або трьох черг, з великою ймовірністю, призведе до відключень як у червоній, так і у білій "зонах" ("Можливі відключення").

Раніше ми розповідали, що експерт розповів, що може допомогти Україні скасувати відключення світла.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей.

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