Прогноз погоды во Львове на завтра 15 октября от Укргидрометцентра

Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 15 октября, ожидается с осадками. Синоптики предупредили о мокром снеге в горах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды во Львове на 15 октября

Во Львовской области облачно, но с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем — небольшой дождь. В горах будет идти мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине на 15 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +1...+6 °С, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0...-3 °С. Днем будет +6...+11 °С.

Во Львове температура ночью +2...+4 °С, а днем +9...+11 °С.

Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, в Украине с 14 по 20 октября прогнозируется местами облачная и дождливая погода, а также возможны заморозки на западе страны.

А 11 октября в Киеве жители стали свидетелями густого тумана, окутавшего столицу, придавая пейзажам загадочность и мистический вид.