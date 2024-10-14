Прогноз погоди у Львові на завтра, 15 жовтня, від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили мешканців Львова про мокрий сніг та дощі завтра
Погода у Львові та області завтра, 15 жовтня, очікується з опадами. Синоптики попередили про мокрий сніг у горах.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди у Львові на 15 жовтня
У Львівській області буде хмарно, але з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень — невеликий дощ. В горах очікується мокрий сніг.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі +1...+6 °С, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0...-3 °С. Вдень буде +6...+11 °С.
У Львові температура вночі +2...+4 °С, а вдень +9...+11 °С.
Нагадаємо, в Україні з 14 по 20 жовтня прогнозують місцями хмарну та дощову погоду, а також можливі заморозки на заході країни.
А 11 жовтня у Києві мешканці стали свідками густого туману, який огорнув столицю, надаючи краєвидам загадковості та містичного вигляду.
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