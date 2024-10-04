Прогноз погоды во Львове на завтра 5 октября от Укргидрометцентра

Туман. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода во Львове и области завтра, 5 октября, ожидается облачной. Синоптики предупреждают о дождях и тумане.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды во Львове 5 октября

Ночью и в первой половине дня ожидается туман. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +7...+12 °С, а днем +11...+16 °С;

во Львове в течение суток +11...+12 °С.

Прогноз погоды в Львове. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 5 октября ожидается с дождями разной интенсивности. Это обусловлено циклоном с юга, который накроет некоторые области.

Также сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха была +20,6 °С.