Прогноз погоды во Львове на завтра 5 октября от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погоды во Львове завтра
4 октября 2024 17:48
Туман. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Погода во Львове и области завтра, 5 октября, ожидается облачной. Синоптики предупреждают о дождях и тумане.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды во Львове 5 октября
Ночью и в первой половине дня ожидается туман. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +7...+12 °С, а днем +11...+16 °С;
- во Львове в течение суток +11...+12 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 5 октября ожидается с дождями разной интенсивности. Это обусловлено циклоном с юга, который накроет некоторые области.
Также сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха была +20,6 °С.
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