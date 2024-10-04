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В Укргідрометцентрі попередили про погіршення погоди у Львові завтра

4 жовтня 2024 17:48
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові на завтра 5 жовтня від Укргідрометцентру
Туман. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові та області завтра, 5 жовтня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про дощі та туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вночі та в першій половині дня очікується туман. Вітер буде північно-східний,  5–10 м/с. 

Температура повітря:

  • по області вночі +7...+12 °С, а вдень +11...+16 °С;
  • у Львові протягом доби +11...+12 °С.
Погода у Львові 5 жовтня
Прогноз погоди у Львові. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 5 жовтня очікується з дощами різної інтенсивності. Це зумовлено циклоном з півдня, який накриє деякі області.

Також вересень 2024 року в Києві став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря була +20,6 °С.

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