Прогноз погоди у Львові на завтра 5 жовтня від Укргідрометцентру

Туман. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Львові та області завтра, 5 жовтня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про дощі та туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди у Львові 5 жовтня

Вночі та в першій половині дня очікується туман. Вітер буде північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +7...+12 °С, а вдень +11...+16 °С;

у Львові протягом доби +11...+12 °С.

Прогноз погоди у Львові. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 5 жовтня очікується з дощами різної інтенсивності. Це зумовлено циклоном з півдня, який накриє деякі області.

Також вересень 2024 року в Києві став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря була +20,6 °С.