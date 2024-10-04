Прогноз погоди у Львові на завтра 5 жовтня від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили про погіршення погоди у Львові завтра
4 жовтня 2024 17:48
Туман. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Погода у Львові та області завтра, 5 жовтня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про дощі та туман.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди у Львові 5 жовтня
Вночі та в першій половині дня очікується туман. Вітер буде північно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +7...+12 °С, а вдень +11...+16 °С;
- у Львові протягом доби +11...+12 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 5 жовтня очікується з дощами різної інтенсивності. Це зумовлено циклоном з півдня, який накриє деякі області.
Також вересень 2024 року в Києві став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря була +20,6 °С.
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