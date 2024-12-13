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ВАКС взял под стражу экс-главу суда Львовщины

13 декабря 2024 21:34
Катерина Османская - Редактор
Дело Артимовича – что сказал суд
Молоток в суде. Фото: pixabay
Катерина Османская - Редактор

Высший антикоррупционный суд Украины в пятницу, 13 декабря, применил меру пресечения к судье хозяйственного суда. По данным СМИ, речь идет о Василии Артимовиче, подозреваемом во взяточничестве.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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"13 декабря 2024 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к судье хозяйственного суда одной из областей, которого совместно с бывшим председателем этого суда разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП. ВАКС применил к указанному судье меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 млн грн залога.

Мера предосторожности будет действовать до 10 февраля 2025 года включительно.

Подозреваемый был заключен под стражу прямо в зале суда.

"Как уже сообщалось, в рамках досудебного расследования, осуществляемого детективами НАБУ, установлено, что указанные лица за указанные средства обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов. НАБУ и САП задокументирована передача части неправомерной выгоды в размере 75 тыс. долларов США", — добавили в САП.

Следует отметить, что сейчас идет досудебное расследование.

К слову, ранее детективы НАБУ установили, что Артимович, возглавлявший на тот момент Хозяйственный суд Львовской области, и бывший судья и экс-председатель этого суда Михаил Юркевич за 1 млн долларов обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, находившимся в производстве одного из апелляционных. хозяйственных судов.

Детективы НАБУ и прокуроры САП задокументировали передачу части неправомерной выгоды в 75 тысяч долларов.

12 декабря Высший совет правосудия дал согласие на арест бывших председателей Хозяйственного суда Львовской области.

Напомним, на территории Самборского района Львовской области работники Госэкоинспекции предотвратили нарушение природоохранного законодательства во время трофи-рейда в Карпатах внедорожников, прибывших из Польши.

А раньше Лычаковский районный суд отправил под круглосуточный домашний арест начальника квартирно-эксплуатационного отдела Львова (КЭВ) Вадима Гуменюка, подозреваемого в организации отчуждения 1,5 га территории военного городка в Брюховичах.

суд правосудие взятка Львов судьи

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