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ВАКС взяв під варту ексголову суду Львівщини

13 грудня 2024 21:34
Катерина Османська - Редактор
Справа Артимовича - що сказав суд
Молоток у суді. Фото: pixabay
Катерина Османська - Редактор

Вищий антикорупційний суд України у п'ятницю, 13 грудня, застосував запобіжний захід до судді господарського суду. За даними ЗМІ, йдеться про Василя Артимовича, якого підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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"13 грудня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до судді господарського суду однієї з областей, якого спільно з колишнім головою цього суду викрили на вимаганні 1 млн доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП. ВАКС застосував до указаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави.

Запобіжний захід діятиме до 10 лютого 2025 року включно.

Підозрюваного взяли під варту прямо в залі суду.

"Як уже повідомлялося, у межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що зазначені особи за вказані кошти обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів. НАБУ та САП задокументовано передачу частини неправомірної вигоди в розмірі 75 тис. доларів США", — додали у САП.

Варто зазначити, що наразі триває досудове розслідування. 

До слова, раніше детективи НАБУ встановили, що Артимович, який на той момент очолював Господарський суд Львівської області, та колишній суддя і ексголова цього суду Михайло Юркевич за 1 млн доларів обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, що перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.

Детективи НАБУ і прокурори САП задокументували передачу частини неправомірної вигоди в розмірі 75 тисяч доларів.

12 грудня Вища рада правосуддя дала згоду на арешт колишніх голів Господарського суду Львівської області.

Нагадаємо, на території Самбірського району Львівської області працівники Держекоінспекції запобігли порушенню природоохоронного законодавства під час трофі-рейду в Карпатах позашляховиків, які прибули з Польщі.

А раніше Личаківського районний суд відправив під цілодобовий домашній арешт начальника квартирно-експлуатаційного відділу Львова (КЕВ) Вадима Гуменюка, якого підозрюють в організації відчуження 1,5 га території військового містечка в Брюховичах. 

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