Картофель в Украине рекордно подорожает – чем можно заменить овощ

Продуктовый рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE

Этой осенью украинцы почувствовали на себе существенное повышение цен на картофель. Продукт, являющийся основой рациона для многих семей, внезапно стал дороже, что вызвало возмущение и беспокойство среди потребителей.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, как они относятся к резкому повышению цен на сезонные овощи, в частности картофель.

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Цены на картофель во Львове

Большинство опрошенных респондентов называют увеличение цены на картофель оправданным, потому что человеческий труд дорог и чтобы вырастить такой овощ, нужно хорошо поработать на поле. В то же время другие опрошенные говорят, что цены на картофель "кусающие", поэтому будут переходить на крупы.

"Это безумные цены на картошку! Не знаю, почему так дорого. Мне придется меньше покупать картошки и больше покупать крупы", — возмущается женщина.

"Дорого, конечно. Но учесть затраты на выращивание, то они большие. Человеческий труд дорогой. Мы должны привыкать к тому, что не может быть дешевой сельскохозяйственная продукция", — добавляет опрошенная львовянка.

"Очень дорого, у меня до сих пор шок. У нас европейские цены, а пенсии мизерные. У меня 3200 грн пенсии, как я могу на нее позволить себе покупать осенние овощи?" — отмечает пенсионерка.

"Для меня это нормальные цены на овощи. Потому что картошку надо вырастить, поработать возле нее. Поэтому — цены нормальные", — отмечает львовянка.

Напомним, мы ранее писали, какие товары в Украине подорожали больше всего этой осенью.

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