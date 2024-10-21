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Вартість картоплі в Україні б’є рекорди — яку альтернативу овочу шукають у Львові

21 жовтня 2024 05:24
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Картопля в Україні рекордно подорожчає — чим можна замінити овоч
Продуктовий ринок у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Цієї осені українці відчули на собі суттєве підвищення цін на картоплю. Продукт, який є основою раціону для багатьох сімей, раптово став дорожчим, що викликало обурення та занепокоєння серед споживачів. 

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, як вони ставляться до різкого підвищення цін на сезонні овочі, зокрема картоплю.

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Ціни на картоплю у Львові 

Більшість опитаних респондентів називають збільшення ціни на картоплю виправданим, через те що людська праця дорога і щоб виростити такий овоч, треба добре попрацювати на полі. Натомість інші опитані кажуть, що ціни на картоплю "кусючі", тому будуть переходити на крупи. 

"Це божевільні ціни на картоплю! Не знаю, чому так дорого. Мені прийдеться менше купувати картоплі та більше купувати круп", — обурюється жінка.

"Дорого, звісно. Але врахувати витрати на вирощування, то вони є великі. Людська праця є дорогою. Ми маємо звикати до того, що не може бути дешева сільськогосподарська продукція", — додає опитана львів'янка.

"Дуже дорого, у мене досі шок. У нас європейські ціни, а пенсії мізерні. У мене 3200 грн пенсії, як я можу на неї собі дозволити купувати восени овочі?" — зазначає пенсіонерка.

"Для мене це нормальні ціни на овочі. Тому що картоплю треба виростити, попрацювати біля неї. Тому — ціни нормальні", — наголошує львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, які товари в Україні здорожчали найбільше цієї осені.

Ми також писали, чому овочі, м'ясо, молоко та яйця будуть дорожчати в Україні.

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