Во Львове мужчину осудили за убийство сожительницы из-за аборта

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция Украины

Во Львова суд наказал судимого мужчину за убийство 37-летней сожительницы. Причиной конфликта стало то, что женщина сделала аборт без ведома мужа.

Об этом говорится в приговоре Лычаковского районного суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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По материалам суда, трагедия произошла в июле 2023 года в Винниках, на ул. Кольцевой. Во время ссоры мужчина нанес жертве удар ножом в грудь, а затем избил ее тупыми предметами. От полученных травм женщина погибла на месте.

Орудие убийства. Фото: Нацполиция

На суде мужчина полностью признал свою вину. Он рассказал, что в марте 2023 года узнал о беременности сожительницы, но через два месяца она сообщила, что у нее произошел выкидыш. Впоследствии обвиняемый узнал, что женщина на самом деле сделала аборт, что и стало причиной нападения.

По его словам он узнал об этом, когда они встретились, чтобы обсудить дальнейшую совместную жизнь. Но после ее признания он потерял контроль и не помнит момента убийства. Когда пришел в себя, увидел тело, после чего позвонил знакомой и рассказал о содеянном. Он заявил, что нож якобы постоянно носил с собой для работы.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и обязал его также оплатить 3,4 тысячи гривен за судебные экспертизы.

Напомним, на Закарпатье судья вынес приговор трем ребятам, которые совершили групповое изнасилование несовершеннолетней.

А в Харькове судили мужчину, который смертельно ранил двоюродного брата во время ссоры.