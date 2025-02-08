У Львові чоловіка засудили за вбивство співмешканки через аборт

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція України

У Львові суд покарав судимого чоловіка за вбивство 37-річної співмешканки. Причиною конфлікту стало те, що жінка зробила аборт без відома чоловіка.

Про це йдеться у вироку Личаківського районного суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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За матеріалами суду, трагедія сталася у липні 2023 року у Винниках, на вул. Кільцевій. Під час сварки чоловік завдав жертві удар ножем у груди, а потім побив її тупими предметами. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Знаряддя вбивства. Фото: Нацполіція

На суді чоловік повністю визнав свою вину. Він розповів, що у березні 2023 року дізнався про вагітність співмешканки, але через два місяці вона повідомила, що у неї стався викидень. Згодом обвинувачений дізнався, що жінка насправді зробила аборт, що й стало причиною нападу.

За його словами, він дізнався про це, коли вони зустрілися, щоб обговорити подальше спільне життя. Але після її зізнання він втратив контроль і не пам’ятає моменту вбивства. Коли прийшов до тями, побачив тіло, після чого зателефонував знайомій та розповів про скоєне. Він заявив, що ніж нібито постійно носив з собою для роботи.

Суд визнав чоловіка винним у вбивстві, призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 8 років та зобов’язав його також сплатити 3,4 тис. грн за судові експертизи.

Нагадаємо, на Закарпатті суддя виніс вирок трьом хлопцям, які скоїли групове зґвалтування неповнолітньої.

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