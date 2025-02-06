На Львовщине бойцу ВСУ что был учителем в школе родная гимназия не платила зарплату, но суд установил справедливость

Преподаватель и ученики в школе. Иллюстративное фото: УНИАН

На Львовщине Червоноградский городской суд удовлетворил иск педагога гимназии №10 Шептицкого горсовета, который обратился в суд с требованием возмещения среднего заработка. Эту зарплату ему не выплатили, пока он проходил военную службу в рядах ВСУ.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Судебное разбирательство показало, что истец работал учителем в указанной гимназии до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно решению суда, после мобилизации и освобождения от выполнения трудовых обязанностей с сохранением места работы и должности выплата среднего заработка была прекращена.

Представитель гимназии аргументировал прекращение выплат изменениями в законодательстве. Однако судья, рассмотрев все материалы дела и аргументы сторон, установил, что для педагогических работников, мобилизованных на военную службу, сохранена гарантия получения среднего заработка.

Суд обратил внимание на специальную норму статьи 57 Закона Украины "Об образовании", которая имеет приоритет над общей нормой статьи 119 Кодекса законов о труде Украины в случаях, касающихся педагогических работников.

Решение суда

Согласно этому решению суда, отдел образования обязан выплатить истцу 380 тысяч гривен невыплаченного среднего заработка с июля 2022 года по декабрь 2023 года, с учетом налогов и сборов.

Напомним, в Киеве состоялся суд по переплате пенсионеру более 543 тысяч гривен.

Также в Кривом Роге Днепропетровской области судили военного, который обманул жену другого воина более чем на миллион гривен.