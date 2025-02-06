На Львівщині бійцю ЗСУ що був вчителем в школі рідна гімназія не платила зарплату, але суд встановив справедливість

Викладач та учні в школі. Ілюстративне фото: УНІАН

На Львівщині Червоноградський міський суд задовольнив позов педагога гімназії №10 Шептицької міськради, який звернувся до суду з вимогою відшкодування середнього заробітку. Цю зарплату йому не виплатили, поки він проходив військову службу в лавах ЗСУ.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Судовий розгляд показав, що позивач працював учителем у зазначеній гімназії до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Згідно з рішенням суду, після мобілізації та звільнення від виконання трудових обов'язків зі збереженням місця роботи та посади виплата середнього заробітку була припинена.

Представник гімназії аргументував припинення виплат змінами до законодавства. Однак суддя, розглянувши всі матеріали справи та аргументи сторін, встановив, що для педагогічних працівників, мобілізованих на військову службу, збережена гарантія отримання середнього заробітку.

Суд звернув увагу на спеціальну норму статті 57 Закону України "Про освіту", яка має пріоритет над загальною нормою статті 119 Кодексу законів про працю України у випадках, що стосуються педагогічних працівників.

Рішення суду

Відповідно до цього рішення суду, відділ освіти зобов'язаний виплатити позивачу 380 тисяч гривень невиплаченого середнього заробітку з липня 2022 року по грудень 2023 року, з урахуванням податків та зборів.

Нагадаємо, у Києві відбувся суд щодо переплати пенсіонеру понад 543 тисячі гривень.

Також у Кривому Розі Дніпропетровської області судили військового, який ошукав дружину іншого воїна на понад мільйон гривень.